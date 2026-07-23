ETV Bharat / state

વડોદરા: વરસાદી એલર્ટને પગલે મહાનગરપાલિકા એક્શન મોડમાં, કમિશનરે વિશ્વામિત્રી નદીની કરી સ્થળ મુલાકાત

મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે હાલ વિશ્વામિત્રી નદી આશરે સાડા છ ફૂટની સપાટી પર વહી રહી છે.

વડોદરા: વરસાદી એલર્ટને પગલે મહાનગરપાલિકા એક્શન મોડમાં, કમિશનરે વિશ્વામિત્રી નદીની કરી સ્થળ મુલાકાત
વડોદરા: વરસાદી એલર્ટને પગલે મહાનગરપાલિકા એક્શન મોડમાં, કમિશનરે વિશ્વામિત્રી નદીની કરી સ્થળ મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા વરસાદને લઈને એલર્ટ જાહેર કરાયા બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકા એક્શન મોડમાં આવી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ શહેરના કાલાઘોડા વિસ્તારમાં વિશ્વામિત્રી નદીની સ્થળ મુલાકાત લઈ વરસાદી સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. આ દરમિયાન પાલિકાના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.

વડોદરા શહેરમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવતાં મહાનગરપાલિકાએ તંત્રને સતર્ક કરી દીધું છે. વરસાદી પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિજનક સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પાલિકાએ વિવિધ વિભાગોની ટીમોને તૈયાર રાખી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ કાલાઘોડા વિસ્તારમાં વિશ્વામિત્રી નદીની સ્થળ મુલાકાત લઈને જળસ્તર તેમજ શહેરની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. તેમની સાથે મહાનગરપાલિકાના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

વડોદરા: વરસાદી એલર્ટને પગલે મહાનગરપાલિકા એક્શન મોડમાં, કમિશનરે વિશ્વામિત્રી નદીની કરી સ્થળ મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)

મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે હાલ વિશ્વામિત્રી નદી આશરે સાડા છ ફૂટની સપાટી પર વહી રહી છે. જોકે ઉપરવાસમાં સતત વરસાદ વરસે તો નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર સતત નદીના જળસ્તર પર નજર રાખી રહ્યું છે. પાલિકાના કંટ્રોલ રૂમ મારફતે પણ ૨૪ કલાક સ્થિતિનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક પગલાં લઈ શકાય.

અરુણ મહેશ બાબુએ શહેરની જર્જરિત ઇમારતો અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને પાલિકા દ્વારા જર્જરિત ઇમારતોનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં શહેરમાં અંદાજે ૧,૨૦૦ જેટલી જર્જરિત ઇમારતોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. જોખમી ઇમારતોમાં રહેતા લોકોને સલામત સ્થળે જવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે તેમજ જરૂર જણાય ત્યાં કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે.

વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પાલિકાએ અલગ-અલગ વિભાગોની વિશેષ ટીમો તૈયાર કરી છે. પાણી ભરાવાની સ્થિતિ, વૃક્ષ ધરાશાયી થવું, વીજ પુરવઠા સંબંધિત સમસ્યાઓ તેમજ અન્ય ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી કામગીરી થઈ શકે તે માટે અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સાથે જ ફાયર બ્રિગેડ, ડ્રેનેજ, એન્જિનિયરિંગ અને આરોગ્ય વિભાગોને પણ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા છે.

કમિશનરે આજવા અને પ્રતાપપુરા ડેમની સ્થિતિ અંગે પણ માહિતી આપી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ હાલ આજવા સરોવરનું જળસ્તર ૨૦૯ ફૂટની આસપાસ છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહે તો જળસ્તરમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તેથી ડેમોની સ્થિતિ પર પણ સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને સંબંધિત વિભાગો સાથે સંકલન જાળવવામાં આવી રહ્યું છે.

આ ઉપરાંત શહેરમાં જાહેર સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને પાલિકા દ્વારા કાયદેસર તેમજ ગેરકાયદેસર હોર્ડિંગ્સની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. વરસાદી પવનમાં જોખમરૂપ બની શકે તેવા હોર્ડિંગ્સને દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પાલિકાએ નાગરિકોને પણ અફવાઓથી દૂર રહી સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને કોઈપણ પ્રકારની તાત્કાલિક પરિસ્થિતિમાં કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરી છે.

વરસાદી એલર્ટને પગલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ સંપૂર્ણ સતર્કતા દાખવી છે. વિશ્વામિત્રી નદી, આજવા સરોવર, જર્જરિત ઇમારતો અને શહેરની અન્ય સંવેદનશીલ જગ્યાઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું છે કે કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિજનક સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે પાલિકાની તમામ ટીમો તૈયાર છે અને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા ૨૪ કલાક મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

TAGGED:

ACTION RAIN ALERT
COMMISSIONER VISIT
VISHWAMITRI RIVER
VADODARA
VADODARA MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.