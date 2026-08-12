વડોદરા: પરિણીતાએ પગ પર અંતિમ સંદેશ લખી જીવન ટૂંકાવી લીધું
પતિ અને સાસરિયાઓના ત્રાસથી કંટાળીને જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાના આક્ષેપ
Published : August 12, 2026 at 4:28 PM IST
વડોદરા: ઊંડેરા વિસ્તારમાંથી પરિણીતાની આત્મહત્યાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 31 વર્ષીય પરિણીતાએ આત્મહત્યા કરતા પહેલા પોતાના પગ પર અંતિમ શબ્દો લખ્યા હતા. પતિ અને સાસરીયાઓના ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી હોવાના આક્ષેપ સાથે પોલીસે પતિ સહિત સાસરીયા સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરાના ઊંડેરા વિસ્તારમાં રહેતી 31 વર્ષીય પરિણીતાએ આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાને પગલે પોલીસ પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. જોકે, આ ઘટનામાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી છે કે પરિણીતાએ આપઘાત કરતા પહેલા પોતાના પગ પર કેટલાક અંતિમ શબ્દો લખ્યા હતા. આ લખાણને પગલે પરિણીતાએ કયા સંજોગોમાં આ અંતિમ પગલું ભર્યું તે અંગે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.
પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપ મુજબ, પરિણીતાને તેના પતિ અને સાસરીયા તરફથી કથિત રીતે માનસિક તેમજ શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. આ ત્રાસથી કંટાળીને તેણે અંતે આત્મહત્યા કરી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનોમાં પણ શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો. સાથે જ ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવા અને પરિણીતાના પગ પર લખાયેલા અંતિમ શબ્દોને પણ તપાસનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવવામાં આવ્યા છે.
સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા પતિ સહિત સાસરીયા સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હવે પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછ તેમજ સમગ્ર ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પરિણીતાને ખરેખર કયા પ્રકારનો ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, કેટલા સમયથી આ પરિસ્થિતિ ચાલી રહી હતી અને આત્મહત્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ હતું કે નહીં તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસ દ્વારા પરિવારજનોના નિવેદનો પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ પરિણીતાના પગ પર લખાયેલા લખાણની પણ કાયદેસરની તપાસ કરવામાં આવશે. આત્મહત્યા પહેલાં લખાયેલા આ શબ્દો પાછળની હકીકત અને તેની પરિસ્થિતિ અંગે પોલીસ પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરશે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પરિણીત મહિલાઓ સામેના ઘરેલુ ત્રાસ અને તેના ગંભીર પરિણામો અંગે સવાલો ઉભા કર્યા છે. જોકે, આ મામલે અંતિમ હકીકત પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. હાલ પોલીસે પતિ સહિત સાસરીયા સામે ગુનો નોંધી તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો છે. ઊંડેરા વિસ્તારમાં 31 વર્ષીય પરિણીતાએ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આત્મહત્યા કરતા પહેલા તેણે પગ પર લખેલા અંતિમ શબ્દોએ સમગ્ર ઘટનાને ગંભીર બનાવી છે. પતિ અને સાસરીયાના કથિત ત્રાસના આક્ષેપ વચ્ચે પોલીસે પતિ સહિત સાસરીયા સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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