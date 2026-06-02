વડોદરા: માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું નિધન, મુખ્યમંત્રી સહિત અનેક રાજકીય નેતાઓએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

વડોદરાના માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું ખાનગી હોસ્પિટલમાં નિધન થયું છે.

ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ
ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ
Published : June 2, 2026 at 3:45 PM IST

Updated : June 2, 2026 at 3:59 PM IST

વડોદરા: વડોદરાના માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું ખાનગી હોસ્પિટલમાં નિધન થયું છે. હૃદય સંબંધિત બીમારીની સારવાર દરમિયાન હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના નિધનના સમાચાર પ્રસરી જતા રાજકીય તેમજ સામાજિક વર્તુળોમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. તેઓ ગુજરાત વિધાનસભાના સૌથી વરિષ્ઠ ધારાસભ્યોમાંના એક હતા. તેમણે ગુજરાત સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું.

રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે દુઃખ વ્યક્ત કરતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, “માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલના નિધન પર દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. રાષ્ટ્રસેવા અને જનસેવાના કાર્યોમાં તેઓ અવિરત કર્તવ્યરત રહ્યા હતા અને સામાન્યજનના હૃદયમાં આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. ઈશ્વર તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવાર તથા સમર્થકોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ

પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પણ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ દુઃખ વ્યક્ત કરતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, "“ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને માંજલપુરના ધારાસભ્ય શ્રી @yogeshpatelmos ના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. દાયકાઓ સુધી જનસેવા અને સંગઠન માટે આપેલું તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવાર તથા કાર્યકર્તાઓને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ... “

ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ 8 વખત ધારાસભ્ય બન્યા

  • 1990માં જનતા પાર્ટીમાંથી યોગેશ પટેલ પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા
  • 1995માં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા
  • રાવપુરા બેઠક પરથી 5 વખત ધારાસભ્ય બન્યા
  • માંજલપુર બેઠક પર 3 ટર્મથી ચૂંટાઈ આવતા હતા
  • કુલ તેઓ 8 વખત ધારાસભ્ય બન્યા હતા
