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માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે તંત્ર સજ્જ, 2.19 લાખ મતદારો કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ, 260 મતદાન મથકો પર થશે મતદાન

મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે અને દરેક મથકે ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા મુજબ જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.

માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે તંત્ર સજ્જ
માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે તંત્ર સજ્જ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 6:35 PM IST

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વડોદરા: માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રએ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે. અંદાજે 2.19 લાખ મતદારો માટે સમગ્ર મતવિસ્તારમાં 260 મતદાન મથકો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ, શાંતિપૂર્ણ અને સુચારુ રીતે સંપન્ન થાય તે માટે વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલન સાધીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મતદારોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ પણ ગોઠવવામાં આવી છે. જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અનિલ ધામેલિયાએ તૈયારીઓ અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.

મતદાનની તૈયારીઓ અને સમય
જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે મતદાન માટેની તમામ કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં છે અને મતદાન સામગ્રીના ડિસ્પેચિંગની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ પેટાચૂંટણીમાં અંદાજે 2.19 લાખ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. મતદારોને સરળતાથી મતદાન કરી શકે તે માટે તમામ મતદાન મથકો પર ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા મુજબ જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. મતદાનનો સમય સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી રહેશે.

માંજલપુર પેટાચૂંટણી માટે તંત્ર સજ્જ (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદ અને વિશેષ સુવિધાઓની વ્યવસ્થા
વરસાદી મોસમને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મતદાન મથકો પર મતદારોને વરસાદથી સુરક્ષિત રાખવા માટે વોટરપ્રૂફ ટેન્ટ સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વૃદ્ધો, દિવ્યાંગ મતદારો અને મહિલાઓને સરળતાથી મતદાન કરી શકે તે માટે પણ જરૂરી સુવિધાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. તંત્રનું કહેવું છે કે ખરાબ હવામાનની સ્થિતિમાં પણ મતદાન પ્રક્રિયા અવરોધ વગર ચાલુ રહી શકે તે માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

સુરક્ષા અને નવી વ્યવસ્થા
આ ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત મોબાઇલ ડિપોઝિશન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થા દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાને વધુ સુવ્યવસ્થિત અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે 1,400થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તહેનાત રહેશે. સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર વિશેષ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને સત પેટ્રોલિંગની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

મતગણતરી અને અપીલ
જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાના જણાવ્યા મુજબ હાલ મતદાન માટે જરૂરી સામગ્રીનું વિતરણ અને અન્ય વહીવટી કામગીરી ચાલી રહી છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ ઇવીએમ અને અન્ય ચૂંટણી સામગ્રીને સુરક્ષિત રીતે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીલ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 3 ઓગસ્ટે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે અને પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. ચૂંટણી તંત્રે તમામ મતદારોને લોકશાહીના પર્વમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ પણ કરી છે.

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