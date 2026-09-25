વડોદરા: પ્રતાપ સિનેમા સામેની ગીતા લોજમાં ત્રીજા માળેથી પટકાતા વ્યક્તિનું મોત, પોલીસ તપાસ શરૂ
લોજમાં આપેલા આઈડી મુજબ મૃતક ભાવનગરના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે
Published : September 25, 2026 at 10:26 PM IST
વડોદરા: પ્રતાપ સિનેમા સામે આવેલી ગીતા લોજના ત્રીજા માળેથી પટકાઈને એક વ્યક્તિનું મોત થતાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. લોજના ત્રીજા માળેથી હેમલ કુમાર ડાભી નામના વ્યક્તિ નીચે પટકાયા હતા. ઘટના બનતા જ લોજમાં હાજર લોકોમાં દોડધામ મચી હતી અને થોડા સમયમાં લોજ બહાર તથા આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને હેમલ કુમાર ડાભીને સારવાર માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમને મૃત જાહેર કરાયા હતા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
પ્રાથમિક રીતે સામે આવેલી માહિતી મુજબ, હેમલ કુમાર ડાભી ગીતા લોજમાં રોકાયા હતા. લોજમાં આપવામાં આવેલા આઈડીના આધારે તેઓ ભાવનગરના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, તેઓ કયા કારણોસર લોજના ત્રીજા માળેથી નીચે પટકાયા તે અંગેની વિગતો હજુ સ્પષ્ટ થઈ નથી. ઘટના બાદ પોલીસની ટીમ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળની તપાસ સહિત અન્ય જરૂરી વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. હેમલ ડાભી ત્રીજા માળેથી કયા સંજોગોમાં નીચે પડ્યા તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ઘટનાને પગલે ગીતા લોજ ખાતે થોડા સમય માટે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની માહિતી મેળવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મૃતકની ઓળખ અને રહેઠાણ અંગે લોજમાં આપવામાં આવેલા દસ્તાવેજોના આધારે માહિતી મેળવવામાં આવી છે. હાલ સમગ્ર મામલો પોલીસ તપાસ હેઠળ છે. ત્રીજા માળેથી નીચે પડવાની ઘટના અકસ્માતે બની હતી કે અન્ય કોઈ સંજોગોમાં બની હતી, તે અંગે પોલીસ તપાસ બાદ જ વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી બાદ મૃતદેહને પરિવારજનોને સોંપવા સહિતની આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
આ ઘટનામાં હાલ એટલી વિગતો સામે આવી છે કે પ્રતાપ સિનેમા સામે આવેલી ગીતા લોજમાં હેમલ કુમાર ડાભી ત્રીજા માળેથી નીચે પડ્યા હતા અને ગંભીર ઈજાઓને કારણે સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું. પોલીસ દ્વારા ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
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