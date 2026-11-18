વડોદરા: નંદેસરીના દારૂકાંડ મામલે મોટી કાર્યવાહી! હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગ સસ્પેન્ડ, આ કાર્યવાહી પણ કરાઈ
નંદેસરી વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ના દરોડામાં રૂ. 1.40 કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાવાના કેસ બાદ હવે ચર્ચાસ્પદ હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 18, 2026 at 10:41 AM IST
વડોદરા: શહેર પોલીસ વિભાગમાં ફરી એકવાર મોટી વહીવટી કાર્યવાહીથી પોલીસ બેડામાં હલચલ મચી છે. નંદેસરી વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ના દરોડામાં રૂ. 1.40 કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાવાના કેસ બાદ હવે ચર્ચાસ્પદ હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) દ્વારા તેમને દ્વારકા હેડક્વાર્ટર ખાતે મૂકવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કાર્યવાહી બાદ પોલીસ વિભાગમાં અન્ય કર્મચારીઓની ભૂમિકા અંગે પણ ચર્ચાઓ તેજ બની છે.
વડોદરા શહેર પોલીસ વિભાગમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગ સામે આખરે વહીવટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. નંદેસરી વિસ્તારમાંથી કરોડો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાવાના કેસ બાદ પોલીસ વિભાગમાં ચાલી રહેલી હલચલ વચ્ચે દીપુસિંગને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. DGP દ્વારા તેમને દ્વારકા હેડક્વાર્ટર ખાતે મૂકવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
નંદેસરીના રૂ. 1.40 કરોડના દારૂકાંડ બાદ પોલીસ વિભાગમાં એક પછી એક વહીવટી કાર્યવાહી સામે આવી રહી છે. આ મામલે અગાઉ નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશનના તત્કાલીન PI એ.એ. વાઘેલાને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગ સામે થયેલી કાર્યવાહીથી પોલીસ બેડામાં ફરી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે નંદેસરી GIDC નજીક આવેલા રઢીયાપુરા ગામમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં અંદાજે રૂ. 1.40 કરોડની કિંમતનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. દરોડા બાદ સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી અને બેદરકારી અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા. SMCની તપાસમાં સામે આવેલી વિગતોના આધારે રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા મે 2026માં નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશનના તત્કાલીન PI એ.એ. વાઘેલાને ફરજ પરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ દરોડામાં પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે 10થી વધુ આરોપીઓ ફરાર જાહેર થયા હતા. આ સમગ્ર કેસે સ્થાનિક પોલીસની કામગીરીને લઈને પોલીસ વિભાગમાં જ ચર્ચા જગાવી હતી. હવે આ જ દારૂકાંડ બાદ હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગ સામે થયેલી કાર્યવાહી વધુ ચર્ચાનો વિષય બની છે. પોલીસ બેડામાં આ મામલે રાજકીય સ્તરે પણ રજૂઆતો થઈ હોવાની અને દબાણ ઊભું થયાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. જોકે, આ અંગે સત્તાવાર વિગતો સામે આવી નથી.
દીપુસિંગ સામેના સસ્પેન્શનના હુકમ બાદ PCB સહિત પોલીસ વિભાગની અન્ય શાખાઓમાં પણ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની કામગીરી તથા જવાબદારી અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે વધુ વહીવટી કાર્યવાહી થઈ શકે તેવી અટકળો પણ પોલીસ વર્તુળોમાં વહેતી થઈ છે.
નંદેસરીના રૂ. 1.40 કરોડના દારૂકાંડ બાદ તત્કાલીન PI એ.એ. વાઘેલા પછી હવે હેડ કોન્સ્ટેબલ દીપુસિંગ સામે પણ સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી થતાં પોલીસ વિભાગમાં હલચલ વધી છે. દ્વારકા હેડક્વાર્ટર ખાતે મૂકવાના DGPના હુકમ સાથે આ કાર્યવાહીથી મામલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. હવે આ કેસની કડીમાં આગામી દિવસોમાં અન્ય કોઈ અધિકારી કે કર્મચારી સામે પણ કાર્યવાહી થાય છે કે નહીં તેના પર પોલીસ બેડા સહિત શહેરના વર્તુળોની નજર રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ
યુસુફ પઠાણના ₹20 કરોડના પ્લોટ પર રામ મંદિર બનાવવાની ઓફર! VMC સમક્ષ મૂકી દરખાસ્ત
વડોદરા SSG હોસ્પિટલનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ, રાત્રે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર-મદદ ન મળતા હાલાકી