વડોદરા: દેવદિવાળીએ નીકળશે ભગવાન નરસિંહજીનો 289મો ઐતિહાસિક વરઘોડો, ભગવાન બનશે વરરાજા
વડોદરામાં દેવદિવાળીએ નીકળશે ભગવાન નરસિંહજીનો 289મો ઐતિહાસિક વરઘોડો, ભગવાન બનશે વરરાજા, વડોદરાવાસીઓ બનશે કન્યાપક્ષ, તુલસીવાડીમાં યોજાશે શાસ્ત્રોક્ત વિવાહ.
Published : November 24, 2026 at 6:31 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની ઓળખ માત્ર સંસ્કારનગરી તરીકે જ નહીં, પરંતુ વર્ષો જૂની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓના શહેર તરીકે પણ છે. દેવદિવાળીના પાવન અવસરે આજે ભગવાન શ્રી નરસિંહજી મહારાજનો 289મો ઐતિહાસિક વરઘોડો નીકળશે. ગાયકવાડ શાસનકાળથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં ભગવાન નરસિંહજી શાલિગ્રામ સ્વરૂપે શાહી પાલખીમાં બિરાજમાન થઈ નગરચર્યાએ નીકળશે. આ વરઘોડાની સૌથી અનોખી વિશેષતા એ છે કે ભગવાન વરરાજા બને છે, જ્યારે સમગ્ર વડોદરાવાસીઓ કન્યાપક્ષની ભૂમિકા નિભાવે છે. તુલસીવાડી ખાતે ભગવાન નરસિંહજી અને તુલસીજીના શાસ્ત્રોક્ત વિવાહની વિધિ પણ યોજાશે.
ગાયકવાડ શાસનકાળથી ચાલી આવતી પરંપરા
ભગવાન નરસિંહજીનો આ વરઘોડો વડોદરાની સૌથી જૂની ધાર્મિક પરંપરાઓમાંનો એક છે. ગાયકવાડ શાસનકાળથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ એટલી જ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ સાથે જળવાઈ રહી છે. દર વર્ષે દેવદિવાળીના પાવન અવસરે ભગવાન નરસિંહજીના વરઘોડાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે 289મી વખત ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળશે. વરઘોડામાં સહભાગી થવા માટે દેશ-વિદેશમાં વસતા 50થી વધુ NRI ભક્તો પણ ખાસ વડોદરા પહોંચ્યા છે.
શાહી પાલખીમાં બિરાજશે ભગવાન, ભક્તો કરશે સ્વાગત
આજે સાંજે પાંચ વાગ્યે ઠાકોરજી શાલિગ્રામ સ્વરૂપે શાહી પાલખીમાં બિરાજમાન થઈ નગરચર્યાએ નીકળશે. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડે તેવી શક્યતા છે. વરઘોડાના માર્ગમાં વિવિધ વેપારીઓ અને રહીશો દ્વારા ભગવાનનું ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. ભજન મંડળીઓ અને બેન્ડવાજાના સૂર સાથે સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બનશે. વર્ષોથી આ પરંપરામાં જોડાતા ભક્તો માટે આ દિવસ માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નહીં, પરંતુ પરિવાર અને સમાજ સાથે શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાનો અવસર પણ છે.
તુલસીવાડીમાં યોજાશે શાસ્ત્રોક્ત વિવાહની વિધિ
વરઘોડો મોડી રાત્રે માંડવી સ્થિત નિજ મંદિરથી નીકળીને તુલસીવાડી ખાતે પહોંચશે. અહીં ભગવાન નરસિંહજી અને તુલસીજીના શાસ્ત્રોક્ત વિવાહની વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના ઘરેથી વિવિધ વાનગીઓના થાળ તૈયાર કરીને ભગવાનને અર્પણ કરશે. બેન્ડવાજા અને ભજન મંડળીઓના તાલે નીકળતો આ વરઘોડો ધાર્મિક પરંપરાની સાથે વડોદરાની સામૂહિક આસ્થાનું પણ પ્રતીક છે.
નરસિંહજી મંદિર ટ્રસ્ટના શશીકાંત પરીખના જણાવ્યા અનુસાર, કારતક સુદ અગિયારસના દિવસે વિવાહ સંબંધિત વિધિઓ કરવામાં આવે છે, જ્યારે કારતક સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાનના તુલસીજી સાથે લગ્નની વિધિ યોજાય છે. આ પરંપરા વર્ષોથી જળવાઈ રહી છે અને દર વર્ષે ભગવાનનો ભવ્ય વરઘોડો ધામધૂમથી કાઢવામાં આવે છે.
વિવાહની તમામ વિધિઓ પૂર્ણ થયા બાદ બીજા દિવસે સવારે ભગવાનનો વરઘોડો પુનઃ નિજ મંદિર તરફ પરત ફરશે. આમ, બે દિવસ સુધી ચાલતા આ ધાર્મિક પ્રસંગમાં ભક્તો ભગવાનના વરઘોડાથી લઈને વિવાહની વિધિ સુધીના તમામ આયોજનોમાં જોડાશે.
ભગવાન વરરાજા અને વડોદરાવાસીઓ કન્યાપક્ષ બને છે, એ આ પરંપરાની સૌથી વિશિષ્ટ ઓળખ છે. 289 વર્ષથી અવિરત ચાલી આવતી આ ધાર્મિક પરંપરા માત્ર ભગવાનના વરઘોડા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ગાયકવાડકાળના વારસા, વડોદરાની સંસ્કૃતિ અને સામૂહિક શ્રદ્ધાનું જીવંત પ્રતીક છે. સમય બદલાયો, પેઢીઓ બદલાઈ, પરંતુ નરસિંહજીના વરઘોડા પ્રત્યેની વડોદરાવાસીઓની આસ્થા આજે પણ અકબંધ છે.
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