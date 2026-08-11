વડોદરા: કરજણ-પાદરા વિસ્તારમાં LCBએ દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરથી રૂ. 61 લાખનો વિદેશી દારૂ ભરેલો કન્ટેનર જપ્ત કર્યો
LCBની ટીમને શંકાસ્પદ કન્ટેનર અંગે માહિતી મળી હતી. જેના આધારે પોલીસ ટીમે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વૉચ ગોઠવી શંકાસ્પદ કન્ટેનરને ઝડપી પાડ્યું હતું.
Published : August 11, 2026 at 6:01 PM IST
વડોદરા: વડોદરા ગ્રામ્યના કરજણ-પાદરા વિસ્તારમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)ને મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરથી પોલીસે શંકાસ્પદ દારૂ ભરેલું કન્ટેનર ઝડપી પાડ્યું છે. કન્ટેનરની તપાસ દરમિયાન અલગ-અલગ બ્રાન્ડનો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે દારૂ અને કન્ટેનર સહિત લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કરજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધ્યો છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન કરજણ-પાદરા વિસ્તારમાં LCBને મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરથી પોલીસે શંકાસ્પદ કન્ટેનરને ઝડપી પાડી તેની તપાસ હાથ ધરતાં અંદરથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ LCBની ટીમને શંકાસ્પદ કન્ટેનર અંગે માહિતી મળી હતી. જેના આધારે પોલીસ ટીમે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વૉચ ગોઠવી શંકાસ્પદ કન્ટેનરને ઝડપી પાડ્યું હતું. કન્ટેનરને અટકાવી તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવતાં તેમાં અલગ-અલગ માર્કાના ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો છુપાવવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પોલીસે કન્ટેનરમાંથી મળી આવેલા દારૂના જથ્થાની ગણતરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ જપ્ત કરાયેલા વિદેશી દારૂની કિંમત આશરે રૂ. ૫૧.૬૧ લાખ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા કન્ટેનરની કિંમત આશરે રૂ. ૧૦ લાખ હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
આમ, LCBની કાર્યવાહીમાં દારૂ અને કન્ટેનર સહિત કુલ અંદાજે રૂ. ૬૧.૬૧ લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલને કબજામાં લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ગુજરાતમાં પણ માલસામાન અને વાહનવ્યવહાર માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ બની રહ્યો છે. આવા હાઈવેનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર દારૂનો જથ્થો ગુજરાતમાં લાવવામાં આવે નહીં તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત વૉચ અને ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જ કડીમાં LCBની આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપાયેલા કન્ટેનર અંગે હવે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દારૂ ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને આ સમગ્ર હેરાફેરીમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવશે. કન્ટેનરના ડ્રાઇવર તથા અન્ય સંભવિત આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
સમગ્ર મામલે કરજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. LCB દ્વારા જપ્ત કરાયેલા દારૂના જથ્થા અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માટે તપાસનો દોર આગળ વધારવામાં આવ્યો છે.
કરજણ-પાદરા વિસ્તારમાં LCBની કાર્યવાહીમાં દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરથી દારૂ ભરેલું શંકાસ્પદ કન્ટેનર ઝડપાયું છે. કન્ટેનરમાંથી રૂ. ૫૧.૬૧ લાખનો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ અને રૂ. ૧૦ લાખનું કન્ટેનર મળી કુલ રૂ. ૬૧.૬૧ લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. હવે દારૂના જથ્થાના સ્ત્રોત અને તેના અંતિમ ગંતવ્ય સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.