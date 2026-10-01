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ગુજરાત ભાડા અધિનિયમ 2026ના વિરોધમાં વડોદરાના વકીલો કોર્ટ કામગીરીથી અલિપ્ત, કાયદો પરત ખેંચવાની માંગ

વડોદરા વકીલ મંડળે સરકારને રજૂઆત સાથે આગામી દિવસોમાં માંગ નહીં સ્વીકારાય તો વધુ ઉગ્ર વિરોધ અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળની ચીમકી આપી

વડોદરા વકીલ મંડળે સરકારને રજૂઆત સાથે આગામી દિવસોમાં માંગ નહીં સ્વીકારાય તો વધુ ઉગ્ર વિરોધ અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળની ચીમકી આપી
વડોદરા વકીલ મંડળે સરકારને રજૂઆત સાથે આગામી દિવસોમાં માંગ નહીં સ્વીકારાય તો વધુ ઉગ્ર વિરોધ અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળની ચીમકી આપી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 5:15 PM IST

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વડોદરા: ગુજરાત સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા ગુજરાત ભાડા અધિનિયમ-2026ના વિરોધમાં વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. નવા કાયદાના વિરોધમાં વડોદરાના વકીલો કોર્ટની કામગીરીથી અલિપ્ત રહ્યા હતા. ભાડા મિલકતના કેસોની સત્તા સ્મોલ કોઝ કોર્ટ પાસેથી લઈ વહીવટી અધિકારીઓને સોંપવાના નિર્ણયનો વકીલ મંડળ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કાયદો પરત ખેંચવાની માંગ સાથે સરકાર અને રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત ભાડા અધિનિયમ-2026ને લઈને વડોદરા સહિત સમગ્ર ગુજરાતના વકીલોમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. નવા કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓ સામે વાંધો વ્યક્ત કરી વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા કોર્ટ કામગીરીથી અલિપ્ત રહેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. વકીલ મંડળ દ્વારા કાયદો પરત ખેંચવાની માંગ સાથે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

વડોદરા વકીલ મંડળના પ્રમુખ હસમુખ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારના નવા રેન્ટ એક્ટના વિરોધમાં સમગ્ર ગુજરાતના વકીલો દ્વારા ત્રણ દિવસની હડતાળ શરૂ કરવામાં આવી છે. નવા કાયદામાં ભાડા મિલકતના કેસોની સત્તા સ્મોલ કોઝ કોર્ટ પાસેથી લઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર અને કલેક્ટરને સોંપવાના નિર્ણયનો વકીલ મંડળ વિરોધ કરી રહ્યું છે.
હસમુખ ભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વકીલોની માંગ છે કે ભાડા સંબંધિત કેસોની સત્તા ફરી સ્મોલ કોઝ કોર્ટને આપવામાં આવે. સાથે જ રાજ્યપાલ આ ખરડા પર સહી ન કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી રહી છે. વકીલ મંડળે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે વહીવટી અધિકારીઓને આ પ્રકારની સત્તા મળવાથી ભ્રષ્ટાચાર વધવાની અને લોકોને ઝડપી તથા યોગ્ય ન્યાય મેળવવામાં મુશ્કેલી ઊભી થવાની શક્યતા છે.

વડોદરા વકીલ મંડળે સરકારને રજૂઆત સાથે આગામી દિવસોમાં માંગ નહીં સ્વીકારાય તો વધુ ઉગ્ર વિરોધ અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળની ચીમકી આપી (ETV Bharat Gujarat)

નવા ભાડા કાયદા સામે વકીલ મંડળના ઉપપ્રમુખ નેહલ સુતરીયાએ પણ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. બરોડા બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ નેહલ સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2024ની સીધી અસર પક્ષકારો અને વકીલો પર થવાની આશંકાને પગલે હડતાળ કરવામાં આવી છે. નેહલ સુતરીયાના જણાવ્યા મુજબ, નવા કાયદા હેઠળ ન્યાયિક સત્તા અધિકારીઓને સોંપાતા ભ્રષ્ટાચાર વધવાની શક્યતા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાલ બે દિવસની હડતાળ રાખવામાં આવી છે અને પક્ષકારોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે. બે-ત્રણ દિવસમાં સરકાર તરફથી કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય નહીં આવે તો આગળના પગલાં લેવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

વકીલ મંડળ દ્વારા નવા કાયદાની અમલવારીને લઈને ખાસ કરીને ભાડા મિલકતના કેસોની સત્તા કોર્ટ પાસેથી વહીવટી તંત્રને સોંપવાના નિર્ણય સામે વાંધો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. વકીલોનું કહેવું છે કે ભાડા સંબંધિત વિવાદોનો નિકાલ ન્યાયિક પ્રક્રિયા હેઠળ જ થવો જોઈએ અને આ પ્રકારના કેસોની સત્તા સ્મોલ કોઝ કોર્ટ પાસે જ રહેવી જોઈએ. વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા આ મામલે મુખ્યમંત્રી, મહેસૂલ મંત્રી તેમજ રાજ્યપાલને પત્ર લખીને પોતાની રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે. વકીલ મંડળે નવા કાયદાને તાત્કાલિક પરત ખેંચવાની માંગ કરી છે.

વકીલ મંડળના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા નવા કાયદાને લઈને ‘કાળો કાયદો’ જેવા શબ્દોમાં વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ મહેસૂલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચાર વધવાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વકીલ મંડળનું કહેવું છે કે નવી વ્યવસ્થાથી પક્ષકારોને ન્યાય મેળવવાની પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.

વકીલ મંડળે વધુમાં ચીમકી આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ અંગે સરકાર તરફથી યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં વિરોધને વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવી શકે છે. જરૂર પડે તો અચોક્કસ મુદતની હડતાળ સહિતના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે. આમ, ગુજરાત ભાડા અધિનિયમ-2026ની જોગવાઈઓને લઈને વડોદરાના વકીલ મંડળે કોર્ટ કામગીરીથી અલિપ્ત રહી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ખાસ કરીને ભાડા મિલકતના કેસોની સત્તા સ્મોલ કોઝ કોર્ટ પાસેથી લઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર અને કલેક્ટરને સોંપવાના મુદ્દે વકીલ મંડળનો મુખ્ય વિરોધ છે. હવે સરકાર અને રાજ્યપાલ તરફથી આ મામલે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેના પર આગામી કાર્યવાહી નિર્ભર રહેશે.

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વડોદરા વકીલોની હડતાળ
ગુજરાત ભાડા અધિનિયમ 2026
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