વડોદરા 'ખાડાનગરી': લાખોના ખર્ચે કરાયેલું પેચવર્ક ઉખડ્યું, પાલિકાની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો
વડોદરા શહેરને 'સંસ્કારી નગરી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ અહીંના રસ્તાઓની વાસ્તવિક સ્થિતિ સામે આવી જાય છે.
Published : August 11, 2026 at 5:36 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરને 'સંસ્કારી નગરી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ અહીંના રસ્તાઓની વાસ્તવિક સ્થિતિ સામે આવી જાય છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પડેલા ખાડાઓ પૂરવા માટે લાખો રૂપિયાના માતબર ખર્ચે પેચવર્કની કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરાયો હતો પરંતુ, ગણતરીના દિવસોમાં જ આ પેચવર્ક ઉખડી જતાં રસ્તાઓ ફરીથી બિસ્માર બન્યા છે અને સામાન્ય વરસાદમાં જ ખાડાઓ ઉપસી આવતા પ્રજાના ટેક્સના નાણાંના વ્યય સાથે કામગીરીની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
વડોદરામાં લાખોના ખર્ચે કરાયેલું પેચવર્ક ઉખડ્યું
વડોદરામાં વરસાદી પાણી અને ખાડાઓના કારણે વાહનચાલકો તથા સામાન્ય નાગરિકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. તાજેતરમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પડેલા વરસાદી ખાડાઓનું પુરાણ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હવે રસ્તાઓ પર જોવા મળતા દૃશ્યો આ દાવાથી અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરી રહ્યા છે.
પાલિકા દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે વિવિધ રસ્તાઓ પર ખાડા પૂરવા અને પેચવર્કની કામગીરી કરવામાં આવી છે પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ કામગીરી થયાના થોડા જ દિવસોમાં પેચવર્ક ફરીથી ઉખડી જતાં એ જ સ્થળે ફરી ખાડા પડી ગયા છે. સામાન્ય વરસાદ અને વાહનોની સતત અવરજવર વચ્ચે રસ્તા પર કરાયેલું પેચવર્ક ટકી ન રહેતાં હવે કામગીરીની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
પાલિકા દ્વારા રસ્તાના સમારકામની કામગીરી ઇજારદારો અને કોન્ટ્રાક્ટરો મારફતે કરવામાં આવે છે ત્યારે કામગીરી દરમિયાન ગુણવત્તાના માપદંડોનું યોગ્ય રીતે પાલન થયું હતું કે નહીં, ઉપયોગમાં લેવાયેલા મટિરિયલની ગુણવત્તા ચકાસવામાં આવી હતી કે નહીં અને કામ પૂર્ણ થયા બાદ અધિકારીઓ દ્વારા તેનું યોગ્ય નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં, તેવા અનેક સવાલો હાલ ઉઠી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર મુદ્દે કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે પણ પાલિકાની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડાઓ માત્ર નાગરિકોની મુશ્કેલીનો મુદ્દો નથી, પરંતુ જો કામ વારંવાર નિષ્ફળ જાય તો તેમાં જવાબદારી અને ગુણવત્તાની તપાસ થવી જરૂરી છે.
બીજી તરફ નાગરિકોનું કહેવું છે કે રસ્તાના ખાડાઓના કારણે વાહનચાલકો માટે અકસ્માતનું જોખમ વધે છે. વરસાદ દરમિયાન ખાડામાં પાણી ભરાઈ જતા તેની ઊંડાઈનો અંદાજ ન આવવાથી પણ મુશ્કેલી સર્જાય છે. માત્ર તાત્કાલિક પેચવર્ક કરવાને બદલે રસ્તાઓનું ગુણવત્તાયુક્ત અને કાયમી સમારકામ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના એડિશનલ સીટી ઇજનેર ધાર્મિક દવેએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકામાં દર વર્ષે 19 વોર્ડના ચાર ઝોનમાં એન્જિનિયર દ્વારા ફિલ્ડ સર્વે કરવામાં આવે છે. ખાડાની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તેને આ વર્ષે 1 જૂનથી અત્યાર સુધીમાં 7700 ખાડા પડ્યા છે જે સર્વેમાં આવ્યા છે તેમાં 7200 પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. 550 ખાડા એવરેજ પુરવાના બાકી છે.
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