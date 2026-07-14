'પ્રાઈવેટ સ્કૂલમાં ફી ભરવા છતાં... આવી સુવિધા નથી', વડોદરાની કવિ દુલા કાગ શાળા બની સરકારી શિક્ષણનું સફળ મોડેલ
શાળામાં માત્ર પુસ્તક આધારિત શિક્ષણ નહીં, પરંતુ પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ, ટેક્નોલોજી આધારિત અભ્યાસ અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : July 14, 2026 at 2:46 PM IST
વડોદરા: શિક્ષણ... એ દરેક બાળકનો મૂળભૂત અધિકાર છે. આજે જ્યારે મોર્ડન શિક્ષણના નામે લાખો રૂપિયાની ફી વસૂલતી ખાનગી શાળાઓ વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, ત્યારે વડોદરાની એક સરકારી શાળા એવી પણ છે જ્યાં હવે "નો એડમિશન"નું બોર્ડ લગાવવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
કારણ કે અહીં બેઠકો કરતાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે. આ માત્ર એક શાળાની નહીં, પરંતુ સરકારી શિક્ષણ પ્રત્યે લોકોનો બદલાતો વિશ્વાસ દર્શાવતી કહાની છે. ચાલો લઈ જઈએ તમને વડોદરાના કિશનવાડી વિસ્તારમાં આવેલી કવિ દુલા કાગ પ્રાથમિક શાળામાં...
સરકારી શાળાનું સફળતાનું મોડલ જોઈ વાલીઓ ઉત્સુક બન્યા
વડોદરા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત કવિ દુલા કાગ શાળા આજે સરકારી શિક્ષણનું સફળ મોડેલ બની રહી છે. એક સમય હતો જ્યારે સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટતી હોવાની ચર્ચા થતી હતી, પરંતુ આજે આ જ શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વાલીઓ ઉત્સુક બન્યા છે. વિદ્યાર્થીઓની વધતી સંખ્યાને કારણે શાળામાં નવા પ્રવેશ પર રોક લગાવવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ સફળતા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ છે શાળામાં ઉપલબ્ધ આધુનિક સુવિધાઓ અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ.
આ વિશે વાત કરતા શાળાના આચાર્ય જીગર ઠક્કર જણાવે છે કે, એવું કહી શકાય કે સરકારનો સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ પ્રોજેક્ટ આવવાથી ગુજરાતની સ્કૂલોમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની રીતે ઘણો સુધારો થયો છે. આજે જે સ્કૂલો છે તેમાં સ્માર્ટ ક્લાસ, લાઈબ્રેરી, રમતગમતના વિશાળ મેદાનો. આ તમામ સુવિધા સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. અમારી સ્કૂલમાં સંખ્યા વધવાનું કારણ એ છે કે અમે અમારી સ્કૂલમાં થતી એક્ટિવિટી છે તેને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વાલીઓ અને નગરજનો સુધી પહોંચાડીએ છીએ. પરિણામે વાલીઓમાં એવો વિશ્વાસ પેદા થયો છે કે સરકારી સ્કૂલોમાં પણ સારી એક્ટિવિટી થતી હોય છે અને સારું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ ગુજરાતી માધ્યમમાં 1300 બાળકો અને અંગ્રેજી માધ્યમમાં 750 બાળકો અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. મોર્નિંગ અને નૂન શિફ્ટ બંને ચાલે છે. મોર્નિંગ શિફ્ટમાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમના 6થી 8ના બાળકો અભ્યાસ કરે છે. જ્યારે નૂન શિફ્ટમાં જુનિયર કેજીથી લઈને ધો. 5 સુધીના બાળકો અભ્યાસ કરે છે.
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, ગત ડિસેમ્બર માસમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે 426 શાળાઓને PMC શાળાઓમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે શાળાઓ અંતર્ગત અમારી શાળા પણ પીએમશ્રી શાળા છે. પીએમશ્રી શાળા બનવાથી અલગ એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી માટે પણ સરકાર દ્વારા અનુદાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે અમારી શાળામાં મ્યુઝિક ટીચર, આર્ટ ટીચર અને સ્પોર્ટ્સ ટીચરની પણ ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. જેના માધ્યમથી બાળકો આગામી સમયમાં કલા મહાકુંભ, ખેલ મહાકુંભમાં રાજ્ય અને દેશનું નેતૃત્વ કરશે.
શાળામાં ભણવા સાથે પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ પર ભાર
શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે સંપૂર્ણ એર કન્ડિશન્ડ લાઇબ્રેરી, અત્યાધુનિક કોમ્પ્યુટર લેબ, વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ડિજિટલ ક્લાસરૂમ, સ્માર્ટ ટીચિંગ પદ્ધતિ અને વિવિધ સહશૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. માત્ર પુસ્તક આધારિત શિક્ષણ નહીં, પરંતુ પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ, ટેક્નોલોજી આધારિત અભ્યાસ અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. શાળાનું સ્વચ્છ, હરિયાળું અને વિદ્યાર્થી મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ પણ વાલીઓને આકર્ષી રહ્યું છે.
શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીના વાલી રિતેશભાઈ ચૌહાણે કહ્યું કે, કોર્પોરેશનની સ્કૂલોમાં પહેલી અને અત્યારે આભ-જમીનનો ફેર છે. વ્યવસ્થાથી લઈને કોઈપણ વસ્તુ હોય, એમના ભોજનની, પાણીની વ્યવસ્થા. પ્રાઈવેટ સ્કૂલમાં પણ મારી દીકરી ભણે છે, પણ ત્યાં આટલી ફી લેવા છતાં પાણીની વ્યવસ્થા જેવી અહીં દેખાય છે તેવી છે નહીં. મારો છોકરો બાળવાટિકાથી જ અહીં અંગ્રેજી મીડિયમમાં છે. અને મારી દીકરી બીજે ભણે છે. પણ મેં પહેલાથી જ નક્કી કર્યું હતું કે આટલી જો સારી સુવિધા અહીં મળતી હોય, અને સરકાર આટલું ધ્યાન રાખતી હોય, સરકાર આપણા બાળકો પાછળ આટલો રૂપિયા ખર્ચે છે તો શા માટે આપણે પેલી સ્કૂલોમાં જવું. આ સ્કૂલનું મેનેજમેન્ટ ગુજરાતમાં નહીં પણ ભારતમાં પહેલા નંબરે છે. કેટલી NGO બહારના રાજ્યની અહીં મુલાકાતે આવે છે. મંત્રી રિવાબાએ પહેલી મુલાકાત અહીં લીધી હતી અને બાળકો સાથે તેમણે ભોજન પણ લીધું હતું. આવો વહીવટ દરેક સ્કૂલોમાં થવો જોઈએ એટલે પ્રાઈવેટ સ્કૂલોવાળાને ખબર પડે કે અમે ક્યાં છીએ અને આ લોકો ક્યાં છે.
સરકારી શાળાઓ વિશે લોકોના મનમાં રહેલી જૂની માન્યતાઓ હવે ધીમે ધીમે બદલાઈ રહી છે. ખાનગી શાળાઓ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ હવે સરકારી શાળાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ બનતાં મધ્યમવર્ગીય અને સામાન્ય પરિવારો સરકારી શાળાઓ તરફ વળી રહ્યા છે. આ શાળા માત્ર શિક્ષણ જ નથી આપતી, પરંતુ બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ, સર્જનાત્મકતા અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ પણ વિકસાવે છે.
અન્ય વાલી શૈલેષગીરી ગૌસ્વામી કહે છે, પ્રાઈવેટની સરખામણીવાળી સ્કૂલ છે અને મેનેજમેન્ટ પણ સારું છે. શિક્ષકો પણ બાળકો પણ સારું ધ્યાન આપે છે. સરકાર આટલું સારું ભણતર સરકારી સ્કૂલમાં આપે છે તો પ્રાઈવેટ કરતા અહીં સારું રહેશે.
તો વાલી સુનિતા શર્માએ જણાવ્યું કે, સ્કૂલ તો ખૂબ સારી છે એટલે અમે અહીં બાળકોનું એડમિશન કરાવ્યું. સારો અભ્યાસ છે અહીં, બાળકો પણ હોંશિયાર રહે છે. મેનેજમેન્ટ પણ સારું છે, સ્કૂલવાળા બધા સારું કરું છું. બાળકોનું પ્રદર્શન પણ સારું છે. પ્રાઈવેટ સ્કૂલ કરતા મને સરકારી શાળામાં વધારે સારું લાગે છે એટલે મેં અહીં બંને બાળકોનું એડમિશન કરાવ્યું છે. પ્રાઈવેટ સ્કૂલ સારી નહોતી લાગી.
વડોદરાની કવિ દુલા કાગ શાળાની આ સફળતા એ વાતનો પુરાવો છે કે જો યોગ્ય આયોજન, આધુનિક સુવિધાઓ અને સમર્પિત શિક્ષકો મળે તો સરકારી શાળાઓ પણ ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપી શકે છે. કિશનવાડીની આ શાળા આજે માત્ર એક શાળા નથી રહી, પરંતુ સમગ્ર રાજ્ય માટે સરકારી શિક્ષણનું પ્રેરણાદાયક મોડેલ બની રહી છે.
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