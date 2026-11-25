વડોદરા: કમાટીબાગ ઝૂમાં મોટી બેદરકારી, ખુલ્લા ગેટમાંથી બાળકો સાથે 15થી વધુ લોકો હિપ્પોથી માત્ર બે ફૂટ દૂર પહોંચ્યા, વીડિયો વાયરલ
હિપ્પોના પાંજરા પાસે સુરક્ષાકર્મી ગેરહાજર, 15થી વધુ મુલાકાતીઓ અંદર ઘૂસ્યા, વીડિયો વાયરલ. નો એન્ટ્રીના બોર્ડ છતાં ગેટ ખોલીને અંદર ઘૂસ્યા મુલાકાતીઓ, ક્યુરેટરે સ્વીકારી સુરક્ષામાં ચૂક.
Published : November 25, 2026 at 5:38 PM IST
વડોદરા: શહેરના ઐતિહાસિક કમાટીબાગ (સયાજીબાગ) ઝૂમાં મુલાકાતીઓની સુરક્ષાને લઈને ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. હિપ્પોપોટેમસના પાંજરા પાસેનો સુરક્ષા ગેટ ખુલ્લો રહી જતાં 15થી વધુ સહેલાણીઓ નાના બાળકો સાથે અંદર પહોંચી ગયા હતા. મુલાકાતીઓ ખૂંખાર હિપ્પોથી માત્ર બે ફૂટના અંતરે પહોંચી ગયા હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ઘટનાની પ્રાથમિક તપાસમાં પોઇન્ટ પર સુરક્ષાકર્મી ગેરહાજર હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઝૂ ક્યુરેટર પ્રત્યુષ પાટણકરે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ચૂક સ્વીકારી સંબંધિત સિક્યુરિટી એજન્સી અને કર્મચારીને નોટિસ આપવાની વાત કરી છે.
ખુલ્લો ગેટ બન્યો જોખમનું કારણ, બાળકો સાથે અંદર પહોંચ્યા મુલાકાતીઓ
કમાટીબાગ ઝૂમાં હિપ્પોપોટેમસના પાંજરા પાસે બનેલી આ ઘટનાએ મુલાકાતીઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે. પાંજરા પાસેનો સુરક્ષા ગેટ ખુલ્લો રહી જતાં 15થી વધુ સહેલાણીઓ અંદર પ્રવેશી ગયા હતા. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ મુલાકાતીઓ સાથે નાના બાળકો પણ હતાં અને તેઓ હિપ્પોથી માત્ર બે ફૂટ જેટલા નજીક પહોંચી ગયા હતા. આટલા જોખમી અંતરે લોકો પહોંચ્યા હોવાનો વીડિયો સામે આવતાં ઝૂ તંત્રમાં દોડધામ મચી હતી.
ક્યુરેટરે સ્વીકારી સુરક્ષામાં ચૂક, સિક્યુરિટી એજન્સીને નોટિસ
ઘટના અંગે ઝૂ ક્યુરેટર પ્રત્યુષ પાટણકરે પ્રાથમિક તપાસમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં બેદરકારી થઈ હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જે સ્થળે ઘટના બની ત્યાં ફરજ પરનો સુરક્ષાકર્મી હાજર ન હતો. જો સુરક્ષાકર્મી પોતાની ફરજ પર હાજર હોત તો મુલાકાતીઓને અંદર પ્રવેશતા અટકાવી શકાયા હોત. આ બેદરકારીને ગંભીર ગણાવી સંબંધિત સિક્યુરિટી એજન્સી અને જવાબદાર કર્મચારીને નોટિસ આપીને ખુલાસો પૂછવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
'નો એન્ટ્રી'ના બોર્ડ છતાં ગેટ ખોલીને પ્રવેશ
બીજી તરફ, ક્યુરેટરે મુલાકાતીઓની ભૂલ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું. હિપ્પોના પાંજરા પાસે સુરક્ષા માટે રેલિંગ લગાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 'નો એન્ટ્રી' અને 'પ્રવેશ બંધ છે' તેવા સ્પષ્ટ સૂચના બોર્ડ પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં મુલાકાતીઓએ જાતે ગેટ ખોલીને પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં પ્રવેશ કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. એટલે આ ઘટનામાં સુરક્ષાકર્મીની ગેરહાજરીની સાથે મુલાકાતીઓ દ્વારા નિયમોનો ભંગ પણ જોખમનું કારણ બન્યો હતો.
એક કેપના કારણે હિપ્પોના મોતનો દાખલો આપી ચેતવણી
પ્રત્યુષ પાટણકરે વન્ય પ્રાણીઓની નજીક જવાના જોખમ અંગે વિદેશના ઝૂમાં બનેલી એક ઘટનાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશમાં 'ફિયોના' નામની જાણીતી હિપ્પોના પાંજરામાં એક મુલાકાતીની કેપ આકસ્મિક રીતે પડી ગઈ હતી. હિપ્પોએ આ કેપ ગળી જતાં તે તેના આંતરડામાં ફસાઈ ગઈ હતી. તેને બચાવવા માટેના પ્રયાસો છતાં અંતે હિપ્પોનું મોત થયું હતું. આ ઉદાહરણ આપીને તેમણે સમજાવ્યું હતું કે મુલાકાતીઓની નાની બેદરકારી પણ પ્રાણીઓના જીવન માટે જોખમી બની શકે છે.
ઝૂમાં સુરક્ષાના નિયમો માત્ર મુલાકાતીઓને રોકવા માટે નહીં, પરંતુ માણસો અને વન્ય પ્રાણીઓ બંનેના રક્ષણ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. ક્યુરેટર પ્રત્યુષ પાટણકરે મુલાકાતીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ પાંજરા પાસે લગાવેલી રેલિંગ કે પ્રતિબંધિત ગેટ પાર ન કરે અને સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરે. પ્રાણીઓને બહારનો કોઈપણ ખાદ્ય પદાર્થ ખવડાવવો દંડનીય અપરાધ હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું છે. હવે આ ઘટનામાં સુરક્ષાકર્મીની ગેરહાજરી બદલ સિક્યુરિટી એજન્સી સામે શું કાર્યવાહી થાય છે અને ઝૂમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કેવી રીતે વધુ મજબૂત બનાવાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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