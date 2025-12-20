વડોદરામાં પ્રેમ સંબંધનો વિરોધ કરતા પિતાની સગીર દીકરીએ જ હત્યા કરાવી નાખી, કેવી રીતે ખુલ્યો ભેદ?
પાદરા પોલીસે ગણતરીના સમયમાં હત્યામાં સામેલ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
Published : December 20, 2025 at 8:07 PM IST
ભરુચ : વડોદરા જિલ્લાના પાદરા–જંબુસર રોડ પર થયેલા ચકચારજનક હત્યાકાંડમાં પોલીસે મોટો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. આ ઘટનામાં સગીર વયની દીકરીએ પોતાના પ્રેમ પ્રકરણમાં આડખીલી બનતા સગા પિતાની જ પ્રેમી અને તેના સાગરીત સાથે મળીને હત્યા કરાવ્યાનું ખુલ્યું છે. પાદરા પોલીસે ગણતરીના સમયમાં હત્યામાં સામેલ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે સગીર વયની દીકરીને બાળ સંરક્ષણ કાયદા અંતર્ગત બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં મોકલવામાં આવી છે.
સગીર દીકરીએ પ્રેમ પ્રકરણમાં સગા પિતાની કરાવી હત્યા
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, હત્યાનો ભેદ ઉકેલવા પાદરા પોલીસ દ્વારા ઘટનાના તમામ પાસાઓની બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે મૃતક પિતા પોતાની સગીર દીકરીના પ્રેમ સંબંધનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. દીકરી આરોપી સાથે લગ્ન કરવા માંગતી હતી, પરંતુ પિતા આ સંબંધને લઈને સતત આડખીલી બનતા હતા. આ બાબતને લઈને ઘરમાં અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા.
આ સ્થિતિમાં સગીર દીકરીએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને પિતાની હત્યાની યોજના બનાવી હતી. આ હત્યામાં અન્ય એક આરોપીએ પણ મદદગારી કરી હતી. બંને આરોપીઓએ મળીને પાદરા–જંબુસર રોડ પર પિતાની નિર્મમ હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પાદરા પોલીસે હત્યાના કેસમાં 2ની ધરપકડ કરી છે.
"પાદરા–જંબુસર રોડ પર થયેલી હત્યાની ઘટના અત્યંત ગંભીર છે. પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી બે મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. સગીર વયની દીકરીની સંડોવણીને ધ્યાનમાં રાખીને તેને બાળ સંરક્ષણ કાયદા મુજબ બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં મોકલવામાં આવી છે. કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા સાધનો તથા અન્ય પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે." - સુશીલ અગ્રવાલ, જિલ્લા પોલીસ વડા, વડોદરા
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી પાપડ બનાવવાની એક ફેક્ટરીમાં મજૂરી કામ કરતો હતો. વધુમાં, તેની સામે અગાઉ જુલાઈ મહિનામાં પાદરા પોલીસ મથકે પોસ્કો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયેલ હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. હત્યા અગાઉ પણ સગીર દીકરીએ પોતાના માતા અને પિતાને ઊંઘની ગોળીઓ ખવડાવી હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે તે સમયે બંને બચી ગયા હતા.
આ ઘટનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હત્યાની યોજના અગાઉથી જ ઘડાઈ હતી, આરોપીઓ લાંબા સમયથી આ ગુનાની તૈયારીમાં હતા. હત્યાની ગંભીરતા જોતા પાદરા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલા સાધનો શોધવા માટે પણ વિશેષ તપાસ હાથ ધરી છે. ઘટનાસ્થળની ફોરેન્સિક તપાસ, આરોપીઓની પૂછપરછ અને અન્ય તકનિકી પુરાવાઓના આધારે સમગ્ર ગુનાની કડી જોડવામાં આવી છે.
આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સગીર દીકરી દ્વારા પોતાના જ પિતાની હત્યામાં સંડોવણી હોવાનો ખુલાસો થતા લોકોમાં ભારે આશ્ચર્ય અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. હાલ પાદરા પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને કેસની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો...