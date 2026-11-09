વડોદરામાં હિટ એન્ડ રન! પાછળથી પૂરપાટ આવેલી કારે એક્ટિવાને ઉડાવ્યું, માતાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત
અકોટા-દાંડિયાબજાર ચાર રસ્તા પાસે સવારે 5:15 વાગ્યે ખંડેરાવ માર્કેટ જઈ રહેલા પરિવારને કારે ટક્કર મારી.
Published : November 9, 2026 at 1:16 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં તહેવારોના દિવસો વચ્ચે વધુ એક ગમખ્વાર હિટ એન્ડ રનની ઘટના સામે આવી છે. અકોટા-દાંડિયાબજાર ચાર રસ્તા પાસે સવારે 5:15 વાગ્યાના અરસામાં ખંડેરાવ માર્કેટ જઈ રહેલા માલી દંપતીના એક્ટિવાને પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવેલી કારે જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે એક્ટિવા ચાલક આશરે 15 ફૂટ દૂર ફંગોળાયા હતા, જ્યારે એક્ટિવા પર સવાર મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. રાવપુરા પોલીસે કારમાં સવાર બે યુવકોને અટકાયતમાં લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પુત્રે દુઃખ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "નબીરાઓના કારણે મેં મારી માતા ગુમાવી." તહેવારોના દિવસોમાં પરિવાર સાથે ખુશીઓ મનાવવાનો સમય હતો, પરંતુ એક અકસ્માતે પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. જે પરિવારમાં તહેવારની તૈયારીઓ અને આનંદનો માહોલ હોવો જોઈએ ત્યાં હવે માતાના મોતથી માતમ છવાયો છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં વાહનચાલકોની બેદરકારી અને પૂરપાટ ઝડપે વાહન ચલાવવાના જોખમો સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે. વહેલી સવારે રસ્તા પર વાહનોની અવરજવર ઓછી હોવાનો અર્થ એ નથી કે ગતિમર્યાદાની અવગણના કરીને વાહન ચલાવી શકાય. એક ક્ષણની બેદરકારી અન્ય પરિવાર માટે જીવનભરનું દુઃખ બની શકે છે. હાલ રાવપુરા પોલીસ દ્વારા અકસ્માતની વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને અટકાયતમાં લેવાયેલા બંને યુવકોની ભૂમિકા અંગે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
અકોટા-દાંડિયાબજાર ચાર રસ્તા પાસે થયેલા આ ગમખ્વાર અકસ્માતે એક પરિવારની ખુશીઓ છીનવી લીધી છે. ખંડેરાવ માર્કેટ જઈ રહેલા દંપતીના એક્ટિવાને પાછળથી કારની ટક્કર લાગતાં મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું છે. માતાને ગુમાવનાર પુત્રે જવાબદાર કારચાલક સામે કડક કાર્યવાહી અને સજાની માગ કરી છે. હવે રાવપુરા પોલીસની તપાસમાં અકસ્માતની સંપૂર્ણ હકીકત બહાર આવે અને જવાબદાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તે તરફ સૌની નજર છે.
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