ETV Bharat / state

વડોદરાની નાગેશ્વર સોસાયટીમાં ઘૂસી સ્નેચિંગ કરી ગઠિયા ફરાર, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

નાઇટ વોક પર ગયેલા સિનિયર સિટીઝન દંપતીને નિશાન બનાવી ગઠિયાએ સોનાની માળા તોડી રફુચક્કર થઈ ગયો.

લૂંટ ચલાવી ગઠીયાઓ ફરાર
લૂંટ ચલાવી ગઠીયાઓ ફરાર (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા : શિયાળાની ઠંડી વધતા સાથે અછોડા તોડ અને ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટના સામે આવી રહી છે. ખાસ કરીને શાંતિપૂર્ણ વિસ્તારોમાં ચોરીના ગુનામાં વધારો થતા નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે. હરણીના નાગેશ્વર સોસાયટીમાં એવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. રાત્રે વોક પર ગયેલા દંપતીની સોનાની માળા તોડી ગઠિયા રફુચક્કર થઈ ગયા.

નાગેશ્વર સોસાયટીમાં ચેઇન સ્નેચિંગ

મળતી માહિતી મુજબ, હરણી વિસ્તારમાં રહેતા ભાવનાબેન અને તેમના પતિ રોજની જેમ રાત્રે વોક માટે નિકળ્યા હતા. રાત્રિના લગભગ 9:30 વાગ્યે બાઈક પર આવેલા બે યુવકોએ દંપતીની પાછળથી આવી અચાનક હુમલો કર્યો. ગઠિયાએ ભાવનાબેનના ગળામાં પહેરેલી લગભગ રૂ. 40,000 કિંમતની સોનાની તુલસીની માળા ઝૂંટવી લીધી અને તરત જ બાઈક દોડાવીને ફરાર થઈ ગયો. બધું એટલું ઝડપથી બન્યું કે દંપતીને સમજવાનો મોકો પણ ન મળ્યો.

નાગેશ્વપર સોસાયટીમાં લૂંટ ચલાવી ગઠીયાઓ ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

સ્નેચિંગની ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ

આ ઘટના બાદ ભાવનાબેને તરત જ કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ફરિયાદ સાથે સ્થળ પર આવેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થયેલા ફૂટેજ મેળવી તપાસ શરૂ કરી છે. ફૂટેજમાં બંને યુવકોની હરકત, તેમની બાઈક અને ભાગવાની દિશા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. પોલીસ ફૂટેજના આધારે આરોપીને ઓળખવા ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ સાથે માનવ ગુપ્તચર તંત્રને પણ સક્રિય કરી દીધું છે.

"અછોડાતોડની વધતી ઘટનાને ગંભીરતાપૂર્વક લઈ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે શંકાસ્પદ યુવકોના હલનચલન અને વિસ્તારના CCTV નેટવર્કને સ્કેન કરી તપાસ આગળ વધારી છે." -- કુંભારવાડા પોલીસ

જાહેર જનતા જોગ પોલીસની અપીલ

પોલીસે જણાવ્યું કે, સતત બે-ચાર દિવસમાં ચેઈન સ્નેચિંગના ગુના વધતા તમામ ઝોનના સ્ટાફને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સિનિયર સિટીઝનને નિશાન બનાવવાના બનાવો વધતા પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને કેટલાક સાવચેતીના પગલાં લેવા પણ આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે રાત્રે ઓછી ભીડવાળા વિસ્તારોમાં એકલા ન નીકળવું, કિંમતી દાગીના પહેરી બહાર ન જવું, શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કે બાઈક પર ફરતા યુવકો જોવા મળે તો તરત પોલીસને જાણ કરવી.

કુંભારવાડા પોલીસનો દાવો છે કે, CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હેઠળ લાવવામાં આવશે. શહેરમાં ફરી સક્રિય થયેલા ચેઇન સ્નેચિંગ ગેંગને ઝડપવા માટે પોલીસ દળ દ્વારા ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવ્યા છે, અને ટેકનિકલ ટીમ પાસેથી પણ મદદ લેવાઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. નાગા બાવાનો વેશ ધરી ચેઈન સ્નેચિંગ કરવા મામલે સુરત પોલીસે શખ્સને ઝડપ્યોઃ ઈન્સ્ટા રિલ પરથી થઈ ઓળખ
  2. સમગ્ર સુરતમાં ચેઈન સ્નેચિંગ કરી તરખાટ મચાવતા કુખ્યાત ચેઈન સ્નેચર અને તેના સાગરિતો ઝડપાયા

TAGGED:

HARNI IN NAGESHWARPAR SOCIETY
VADODARA
VADODARA POLICE
NAGESHWARPAR SOCIETY
HARNI IN NAGESHWARPAR SOCIETY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.