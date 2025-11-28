ETV Bharat / state

હરણી બોટ કાંડ: પીડિતોને વળતર મુદ્દે મેસર્સ કોટિયા કંપનીનો ઉડાઉ જવાબ, હાઇકોર્ટે વ્યક્ત કરી નારાજગી

હરણી બોટ દુર્ઘટનામાં વળતર ચૂકવવાના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 9:34 PM IST

અમદાવાદ: વડોદરામાં હરણી તળાવ ખાતે બોટ ડૂબી જવાની ઘટના બની હતી. જેમાં કેટલાક બાળકોના મોત થયા હતા. ત્યારે આ ગોજારી બોટ દુર્ઘટનામાં વળતર ચૂકવવાના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આમાં સુનાવણી દરમિયાન દુર્ઘટના સાથે સંકળાયેલા મેસર્સ કોટીયા પ્રોજેક્ટ નામની કંપનીના ઉડાવ જવાબથી કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હરણી તળાવ બોટ દુર્ઘટના મામલે સુઓમોટો પિટિશન કરવામાં આવી હતી. તેના ઉપર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી. વળતર મામલે મેસર્સ કોટિયા પ્રોજેક્ટ નામની કંપનીએ હાઇકોર્ટમાં જવાબ આવ્યો હતો કે, વળતર આપવાની જવાબદારી તેમની સાથે જોડાયેલી અન્ય કંપનીઓ ડોલ્ફિન પ્રોજેક્ટ અને ટ્રાયસ્ટ્રાય પ્રોજેક્ટની પણ છે અને તેમણે પણ વળતર ચૂકવવું જોઈએ. આ જવાબ સાંભળીને હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, પીડિતો વળતરની માંગ કરે ત્યાં આવા નાટક અયોગ્ય છે. વળતર ચૂકવવાથી હાથ ખંખેરવાના પ્રયાસો સામે કોર્ટે આ જવાબને જોયો હતો.

હાઇકોર્ટે આ મામલે તાત્કાલિક અસરથી મેસર્સ કોટિયા, પ્રોજેક્ટ ડોલ્ફિન પ્રોજેક્ટ અને ટ્રાયસ્ટ્રાય પ્રોજેક્ટ સાથેના તેલમાં સંબંધો ભાગીદારી અને વ્યવહાર અંગે પૂરાવા રજૂ કરવામાં આદેશ આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે કોટીયાને વધુ રજુઆતની તક આપી હતી. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને જવાબ રજુ કરવા નોટિસ આપી છે. આ અંગે વધુ સુનાવણી 16 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે 18 જાન્યુઆરીએ વડોદરાના હરણી તળાવમાં દર્દનાક બોટ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ઘટનામાં 14 લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં 12 માસુમ બાળકો અને બે શિક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે. ન્યુ સનરાઈઝ સ્કુલના વિદ્યાર્થીઓ પિકનિક માટે હરણી તળાવમાં ગયા હતા. દરમિયાન ક્ષમતા કરતા વધુ લોકોને બેસાડતા બોટનું બેલેન્સ પલટી જતા બાળકો અને શિક્ષકો તળાવમાં ડૂબી ગયા હતા.

