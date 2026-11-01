દિવાળીના તહેવાર વચ્ચે વડોદરાવાસીઓને મોંઘવારીનો ઝટકો: CNG અને ઘરેલું PNGના ભાવમાં વધારો, આજથી નવા દર લાગુ
આ ભાવવધારાની સીધી અસર CNG વાહનચાલકો તેમજ ઘરમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો પર પડશે.
Published : November 1, 2026 at 10:18 PM IST
વડોદરા: દિવાળીના તહેવારો વચ્ચે જ વડોદરાવાસીઓને મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. વડોદરા ગેસ લિમિટેડ (VGL) દ્વારા CNG અને ઘરેલું PNGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ.1.50 અને ઘરેલું PNGના ભાવમાં પ્રતિ SCM રૂ.0.50નો વધારો કરાયો છે. 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સવારે 6 વાગ્યાથી નવા ભાવ અમલી બન્યા છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં ખરીદી અને અન્ય ખર્ચ વચ્ચે વડોદરાના વાહનચાલકો તથા સામાન્ય પરિવારોના બજેટ પર ગેસના ભાવવધારાનો વધારાનો બોજ પડ્યો છે. વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા CNG અને ઘરેલું PNGના ભાવમાં વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નવા દર 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સવારે 6 વાગ્યાથી અમલી બન્યા છે. આ ભાવવધારાની સીધી અસર CNG વાહનચાલકો તેમજ ઘરમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો પર પડશે.
VGL દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવવધારા મુજબ, CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ.1.50નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ CNGનો ભાવ પ્રતિ કિલો રૂ.89 હતો, જે વધીને હવે રૂ.90.50 થયો છે. એટલે કે CNG વાહનચાલકોએ હવે એક કિલો ગેસ ભરાવવા માટે અગાઉ કરતાં રૂ.1.50 વધુ ચૂકવવા પડશે. રોજિંદા વાહનવ્યવહાર માટે CNGનો ઉપયોગ કરતા લોકોના ઇંધણ ખર્ચમાં આ વધારાને કારણે વધારો થશે.
બીજી તરફ, ઘરેલું PNGના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. PNGના ભાવમાં પ્રતિ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર (SCM) રૂ.0.50નો વધારો કરાયો છે. અગાઉ ઘરેલું PNGનો દર પ્રતિ SCM રૂ.55.74 હતો, જે વધીને હવે રૂ.56.24 થયો છે. પાઇપલાઇન ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઘરોમાં રસોઈ સહિતની દૈનિક જરૂરિયાતો માટે ગેસ વપરાતો હોવાથી આ ભાવવધારાની અસર ઘરેલુ બજેટ પર પણ જોવા મળશે.
વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા ભાવવધારા પાછળ આંતરરાષ્ટ્રીય ગેસ બજાર અને એક્સચેન્જ રેટમાં થયેલા ફેરફારોને કારણભૂત ગણાવવામાં આવ્યા છે. VGLના નિવેદન અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025થી સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન રિગેસિફાઇડ લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (RLNG)ની કિંમતમાં આશરે 26 ટકાનો વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત ઘરેલું ગેસની કિંમતમાં પણ આ સમયગાળા દરમિયાન આશરે 19 ટકાનો વધારો નોંધાયો હોવાનું કંપનીએ જણાવ્યું છે.
કંપનીએ અમેરિકન ડોલરના એક્સચેન્જ રેટમાં આશરે 8 ટકાનો વધારો પણ ગેસના ભાવમાં વધારા પાછળનું એક કારણ ગણાવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગેસની કિંમતમાં થયેલા ફેરફાર અને ડોલરના એક્સચેન્જ રેટની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને નવા દર લાગુ કરવામાં આવ્યા હોવાનું VGLના નિવેદનમાં જણાવાયું છે. દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન CNG અને ઘરેલું PNGના ભાવમાં થયેલા વધારાથી વડોદરાના વાહનચાલકો અને ગૃહિણીઓના ખર્ચમાં વધારો થશે.
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