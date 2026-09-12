વડોદરાના રાજવી પરિવારની ગણેશ પ્રતિમાની 90 વર્ષ જૂની પરંપરા, 1936થી ચૌહાણ પરિવાર સાચવી રહ્યો છે ઐતિહાસિક વારસો
વડોદરામાં ગણેશોત્સવની સાથે જોડાયેલી 90 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક પરંપરા આજે પણ જીવંત, ગાયકવાડ રાજવી પરિવાર માટે ખાસ ગણેશ પ્રતિમા 1936થી ચૌહાણ પરિવાર બનાવી રહ્યો છે.
Published : September 12, 2026 at 3:05 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણી સાથે અનેક ઐતિહાસિક પરંપરાઓ પણ જોડાયેલી છે. આવી જ એક પરંપરા વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડ પરિવાર માટે વિશિષ્ટ ગણેશ પ્રતિમા બનાવવાની છે. વર્ષ 1936થી ચાલી આવતી આ પરંપરા 90 વર્ષથી વધુ સમય બાદ પણ ચૌહાણ અને ચવાણ પરિવારની પેઢીઓ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવી છે.
વડોદરામાં ગણેશોત્સવ માત્ર ધાર્મિક ઉજવણી પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ શહેરના રાજવી ઇતિહાસ, કલા અને પરંપરાઓ સાથે પણ તેનું જોડાણ જોવા મળે છે. આવી જ એક ઐતિહાસિક પરંપરા વડોદરાના ગાયકવાડ રાજવી પરિવાર માટે ખાસ ગણેશજીની પ્રતિમા તૈયાર કરવાની છે. આ પરંપરા વર્ષ 1936થી ચાલી આવી રહી છે અને આજે 90 વર્ષથી વધુ સમય બાદ પણ તેને ચૌહાણ અને ચવાણ પરિવાર દ્વારા આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
આ પરંપરાની શરૂઆત મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાના સમયકાળમાં થઈ હોવાનું જણાવાય છે. મહેલ માટે ગણેશજીની વિશિષ્ટ પ્રતિમા તૈયાર કરવા માટે યોગ્ય કલાકારની પસંદગી કરવા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં કૃષ્ણરાવ ચૌહાણે ભાગ લીધો હતો અને પોતાની કારીગરીના આધારે સુવર્ણ ચંદ્રક સાથે વિજય મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગાયકવાડ પરિવાર માટે ગણેશ પ્રતિમા બનાવવાની જવાબદારી ચૌહાણ પરિવાર સાથે જોડાઈ ગઈ હતી.
કૃષ્ણરાવ ચૌહાણ બાદ આ પરંપરા માનસિંગ ચૌહાણ સુધી પહોંચી અને ત્યારબાદ હવે મંગેશ ચૌહાણ આ જવાબદારીને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. આમ, એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી કારીગરી અને પરંપરાનું આ જોડાણ સતત જળવાઈ રહ્યું છે.
વર્ષ 1936થી 1939 દરમિયાન તૈયાર કરવામાં આવેલી શરૂઆતની ગણેશ પ્રતિમાઓમાં ‘ચંદ્રસૂર વધની’ થીમ જોવા મળતી હોવાનું જણાવાય છે. સમય જતાં પ્રતિમાની રચના અને ડિઝાઇનમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. ત્યારબાદ મૂર્તિઓમાં વિવિધ પવિત્ર અને ધાર્મિક ડિઝાઇનનો સમાવેશ થવા લાગ્યો. એટલે કે સમય પ્રમાણે કારીગરીમાં બદલાવ આવ્યો, પરંતુ ગણેશ પ્રતિમા બનાવવાની મૂળ પરંપરા યથાવત રહી.
ચૌહાણ અને ચવાણ પરિવાર માટે આ કામગીરી માત્ર ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવાની પ્રક્રિયા નથી. આ પરંપરા વડોદરાના રાજવી પરિવાર સાથે જોડાયેલી ઐતિહાસિક જવાબદારી અને પેઢીઓથી ચાલી આવતી કારીગરીની ઓળખ તરીકે જોવામાં આવે છે.
ગણેશોત્સવ દરમિયાન રાજવી પરિવાર માટે તૈયાર થતી આ વિશિષ્ટ ગણેશ પ્રતિમા વડોદરાના ઇતિહાસ અને પરંપરાને એકસાથે રજૂ કરે છે. 1936થી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ જીવંત છે અને તેના માધ્યમથી જૂની કારીગરી તથા રાજવી વારસાની કડી નવી પેઢી સુધી આગળ વધી રહી છે.
વડોદરાના ગણેશોત્સવમાં ગાયકવાડ રાજવી પરિવાર માટે ગણેશ પ્રતિમા બનાવવાની આ પરંપરા માત્ર 90 વર્ષથી વધુ જૂની કારીગરીની કહાની નથી, પરંતુ પેઢીઓથી સચવાયેલા વારસા અને પરંપરાનું ઉદાહરણ છે. સમય બદલાયો, ડિઝાઇન બદલાઈ અને કારીગરીની પદ્ધતિઓમાં પરિવર્તન આવ્યું, છતાં ચૌહાણ-ચવાણ પરિવાર આ ઐતિહાસિક પરંપરાને આજે પણ જાળવી રહ્યો છે.
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