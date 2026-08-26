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વડોદરા: ઇન્દોરથી અમદાવાદ જતી લક્ઝરી બસમાંથી 5.98 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો!

હરણી પોલીસ ટીમે ડ્રાઈવર-કંડક્ટરની અટકાયત કરી લક્ઝરી-દારૂ સહિત 21 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો

હરણી પોલીસ ટીમે ડ્રાઈવર-કંડક્ટરની અટકાયત કરી લક્ઝરી-દારૂ સહિત 21 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો
હરણી પોલીસ ટીમે ડ્રાઈવર-કંડક્ટરની અટકાયત કરી લક્ઝરી-દારૂ સહિત 21 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 8:11 PM IST

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વડોદરા: ભાવનગરમાં નકલી દારૂકાંડ બાદ રાજ્યભરમાં પોલીસ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે અને દારૂના અડ્ડાઓ તથા આંતરરાજ્ય સપ્લાય સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ જ કડીમાં વડોદરા શહેરમાં ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. હરણી પોલીસે 26 ઑગસ્ટની વહેલી સવારે મોટી કાર્યવાહી કરી છે જેમાં ઇન્દોરથી અમદાવાદ મુસાફરોને લઈને જતી હંસ ટ્રાવેલ્સની લક્ઝરી બસમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

ટીમે ગોલ્ડન ચોકડી પાસે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન હંસ ટ્રાવેલ્સની લક્ઝરી બસને અટકાવી હતી. બસની તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા તેમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ મધ્યપ્રદેશથી આ દારૂનો જથ્થો વડોદરા તરફ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. પોલીસે બસમાંથી અંદાજે રૂપિયા 5 લાખ 98 હજારની કિંમતનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે. દારૂ સાથે લક્ઝરી બસ સહિત કુલ 21 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે બસના ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની અટકાયત કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસ હવે આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, કોને પહોંચાડવાનો હતો અને સમગ્ર હેરાફેરી પાછળ કોણ સંકળાયેલું છે તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. લક્ઝરી બસનો ઉપયોગ મુસાફરોની અવરજવર સાથે દારૂની હેરાફેરી માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન હરણી પોલીસનો માનવીય અભિગમ પણ જોવા મળ્યો હતો. બસમાંથી દારૂનો જથ્થો મળી આવતા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી, પરંતુ બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા અન્ય મુસાફરોને રઝળી ન જવું પડે તે માટે પોલીસે તેમની મુસાફરીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. કેટલાક મુસાફરોને રિફંડ પણ અપાવવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તાજેતરમાં રાજ્યમાં લઠ્ઠાકાંડની ગંભીર ઘટના બાદ દારૂબંધીના અમલ અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઊભા થયા છે. આવામાં વડોદરામાં એક બાદ એક ઝડપાઈ રહેલા વિદેશી દારૂના જથ્થા વચ્ચે બુટલેગરો દ્વારા દારૂની હેરાફેરી માટે વિવિધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાની ચર્ચા છે. હરણી પોલીસે હાલ સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની પૂછપરછના આધારે દારૂના નેટવર્કની વધુ કડીઓ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

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