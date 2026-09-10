વડોદરા: વાયરલ વીડિયો બાદ ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની કાર્યવાહી, અલકાપુરીનું ટ્રિનિટી કાફે તાત્કાલિક બંધ કરાવાયું
ઈડલી-સાંભરમાં માખી આવી હોવાનો વીડિયો સામે આવતા VMC એક્શનમાં આવ્યું
Published : September 10, 2026 at 5:39 PM IST
વડોદરા: અલકાપુરી વિસ્તારમાં આવેલા ટ્રિનિટી કાફે સામે ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયો બાદ કેફેમાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા અંગે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની ટીમે કેફે ખાતે તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ હાથ ધરી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં ટ્રિનિટી કાફેના સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડમાં માખી અથવા અન્ય જીવાત હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કેફેની મુલાકાત લેવામાં આવી અને રસોડા સહિતના સ્થળોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન કેફેના રસોડામાં બગડેલા બટાકા મળી આવ્યા હતા. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની ટીમે બગડેલા બટાકાનો સ્થળ પર જ નિકાલ કરાવી તેમને ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત બનની ગુણવત્તા અંગે પણ કેફેના સંચાલકોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા જાળવવા અને સ્વચ્છતા અંગે નિયમોનું પાલન કરવા માટે વિભાગ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે હાલ પૂરતું ટ્રિનિટી કાફે સંપૂર્ણપણે બંધ કરાવી દીધું છે. કેફેના સંચાલકોને નિયમોના પાલન અંગે નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે. વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, કાફે ફરી શરૂ કરવા માટે સંચાલકોએ જરૂરી દસ્તાવેજો અને અહેવાલો સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવા પડશે. આ માટે પાણીનું ટેસ્ટિંગ કરાવ્યા બાદ તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો રહેશે. સાથે જ કેફેમાં કામ કરતા સ્ટાફનું મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કરવાનું રહેશે. કેફેમાં પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો સર્ટિફિકેટ પણ સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવો પડશે. આ તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ જ કેફે ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત કેફેના સંચાલકોએ નિયમોનું પાલન કરવાની લેખિત બાંહેધરી આપવી પડશે. જ્યાં સુધી પાણીના ટેસ્ટિંગનો રિપોર્ટ, સ્ટાફના મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ અને પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ સહિત જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં નહીં આવે અને લેખિત બાંહેધરી આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી કેફે ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે.
સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા વીડિયોને પગલે ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે. જોકે, વાયરલ વીડિયોમાં દેખાતી બાબત અને કેફેમાં થયેલી તપાસના અંતિમ તારણો વચ્ચેનો સંબંધ સત્તાવાર તપાસ અને વિભાગીય કાર્યવાહી બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
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