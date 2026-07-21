વડોદરા: તુલસીબાઈની ચાલમાં શૌચાલયમાં ગેસ લીકેજના કારણે ભડકો, વ્યક્તિ ગંભીર રીતે દાઝ્યો
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, થોડા દિવસ પહેલાં જ વિસ્તારમાં ગેસ પાઇપલાઇન નાખવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : July 21, 2026 at 9:28 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના સલાટવાડા વિસ્તારમાં આવેલી તુલસીબાઈની ચાલમાં શૌચાલયમાં અચાનક ભડકો થતાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. ઇજાગ્રસ્તને તાત્કાલિક સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, તુલસીબાઈની ચાલમાં રહેતા હરિચરણ શર્મા શૌચાલયમાં બીડી સળગાવી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક જોરદાર ભડકો થયો હતો. ઘટનાના પગલે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા અને ઇજાગ્રસ્તને બહાર કાઢ્યા હતા.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ભડકો એટલો તીવ્ર હતો કે હરિચરણ શર્માને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર દાઝવાની ઇજાઓ પહોંચી હતી. સ્થાનિક લોકોની મદદથી તેમને તાત્કાલિક 108 ઇમર્જન્સી સેવા દ્વારા સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે અને તબીબો તેમની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં ગેસ પાઇપલાઇનમાંથી લીકેજ થયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ગેસના સંગ્રહ વચ્ચે બીડી સળગાવતાં આગ ભભૂકી ઊઠી હોવાની સંભાવના છે. જોકે, ભડકાનું ચોક્કસ કારણ ફોરેન્સિક અને ટેક્નિકલ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, થોડા દિવસ પહેલાં જ વિસ્તારમાં ગેસ પાઇપલાઇન નાખવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કારણે લીકેજની શક્યતા અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. સંબંધિત વિભાગે પાઇપલાઇનની સ્થિતિ અને સલામતીની તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટના બાદ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. સ્થાનિકોએ ગેસ પાઇપલાઇનની સલામતીની યોગ્ય તપાસ કરવા અને કોઈ લીકેજ હોય તો તાત્કાલિક સમારકામ કરવાની માંગ કરી છે. પોલીસે તેમજ સંબંધિત વિભાગે સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે. હરિચરણ શર્માની સ્થિતિ હાલ સ્થિર છે, પરંતુ તેઓ ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત છે.