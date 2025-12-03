વડોદરા: વીજ બિલ બાકી હોવાથી કનેક્શન બંધ કરવા આવેલ કર્મચારીઓ પર હુમલો, પાણીગેટમાં દહેશતનો માહોલ
ઘટનાના દ્રશ્યો જાહેરમાં જ કેમેરામાં કેદ થતા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે, જેને લઈ વિસ્તરમાં તણાવ અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.
Published : December 3, 2025 at 9:42 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના પાણીગેટ વિસ્તારમાં આવેલ બાવામાનપુરામાં વીજ બિલ બાકી હોવાની કાર્યવાહી દરમિયાન MGVCLના કર્મચારીઓ પર સ્થાનિક રહેવાસી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. ઘટનાના દ્રશ્યો જાહેરમાં જ કેમેરામાં કેદ થતા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે, જેને લઈ વિસ્તરમાં તણાવ અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.
કનેક્શન બંધ કરવા ગયેલા કર્મીઓ પર હિંસક હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, બાવામાનપુરા વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી વીજ બિલ બાકી હતું. બિલ ન ભરાતા MGVCLના કર્મચારીઓ બિલની વસુલાત પ્રક્રિયા અને કનેક્શન બંધ કરવાની કામગીરી માટે સ્થળ પર ગયા હતા. જ્યારે કર્મચારીઓ મીટરનું કનેક્શન બંધ કરવાની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા હતા ત્યારે સ્થાનિક એક રહેવાસીએ અચાનક તેમની પર હુમલો કર્યો હતો.
લોકોનાં સમક્ષ જ મારામારી, વીડિયો વાયરલ
આ સમગ્ર બનાવ જાહેરમાં જ બનતા આસપાસ ઉભેલા લોકોએ ઘટના પોતાનાં મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી હતી. વિડિઓમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે કે કર્મચારીઓ પોતાનું કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આરોપી તર્ક વિતર્ક બાદ હિંસક બની જાય છે. અને કર્મીઓ પર હાથ પકડી હિચકારો હુમલો કરે છે. વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો કે સરકારી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ પર વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યા છે.
હુમલાથી વિસ્તારમાં ભય
ઘટનાના સમયે હાજર લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને દોડધામ મચી હતી. સ્થાનિકોએ પણ વચ્ચે પડી મામલા સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ હિંસક વર્તન કારણે વાતચીતમાં તણાવ વધતો જોવા મળ્યો. વિસ્તારમાં થોડા સમય માટે ભય અને ભંફોનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાઈ
ઘટના બાદ વીજ કર્મચારીએ પાણીગેટ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પ્રાથમિક ફરિયાદમાં જણાયું છે કે, કર્મચારીઓ ફરજ દરમિયાન કામગીરી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે હિંસક હુમલો કરીને કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો કરવામાં આવ્યો અને સરકારી કર્મચારીને ધમકાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. પોલીસે IPCની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
વીજ બિલ બાકી હોવાથી નિયમિત કાર્યવાહી
MGVCLના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, વિસ્તારમાં બિલ ન ભરવાના અનેક કેસ છે. સમયસર બિલ ન ભરનાર સામે કનેક્શન બંધ કરવાની કાર્યવાહી નિયમિત રીતે થાય છે. પરંતુ કર્મચારીઓ પર હિંસાના બનાવો વધતા કંપનીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. અધિકારીઓએ હિંસા જેવી ઘટનાઓ અટકાવવા સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી છે. કર્મચારીઓમાં અસંતોષ, વડોદરામાં છેલ્લા થોડા મહિનામાં, બિલ વસુલાત, મીટર કનેક્શન અને ચેકિંગ દરમ્યાન
કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ હુમલાના બનાવોમાં વધારો
MGVCLના કર્મચારીઓમાં રોષ છે કે, ફરજ બજાવતા લોકો પર હુમલો કરવો અસહ્ય છે અને તંત્રએ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
બાવામાનપુરામાં થયેલો હિંસક બનાવ એક તરફ સરકારી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની સુરક્ષા પર સવાલ ઊભો કરે છે તો બીજી તરફ સામાજિક શિસ્ત અને કાનૂની જાગૃતિની ખામી પણ બતાવે છે.
પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, પરંતુ જરૂરી છે કે આવા બનાવો પર કડક દાખલો બેસે જેથી આવી હિંસા ફરી ન પુનરાવર્તાય, વિડિઓ વાયરલ થતા લોકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે સરકારી કર્મચારીઓના કામમાં અવરોધ અને હિંમસા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ન્યાયસંગત નથી.
