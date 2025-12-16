વડોદરા: નવાપુરા વિસ્તારમાં બોમ્બ જેવો પદાર્થ મળતા અફરાતફરી, તપાસમાં થયો મોટો ખુલાસો
ઘટનાની જાણ થતાં જ નવાપુરા પોલીસ સહિત વિવિધ પોલીસ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : December 16, 2025 at 8:58 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના નવાપુરા વિસ્તારમાં આવેલા મહેબૂબ પુરા ભાથુજી મહોલ્લા નજીક આજે એક ચકચાર મચાવતી ઘટના સામે આવી હતી. વિસ્તારમાં ખોદકામ ચાલી રહ્યું હતું તે દરમિયાન બોમ્બ જેવો શંકાસ્પદ પદાર્થ મળી આવતા સ્થાનિકોમાં ભય અને દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ નવાપુરા પોલીસ સહિત વિવિધ પોલીસ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, મહેબૂબ પુરા ભાથુજી મહોલ્લા નજીક આવેલા એક ધાર્મિક સ્થળના પરિસરમાં ખોદકામ ચાલી રહ્યું હતું. ખોદકામ દરમિયાન જમીનમાં દટાયેલો લોખંડનો ગોળાકાર પદાર્થ દેખાતા કામદારો ગભરાઈ ગયા હતા. પદાર્થ બોમ્બ અથવા ગ્રેનેડ જેવો દેખાતો હોવાથી તરત જ આસપાસના લોકોને જાણ કરવામાં આવી હતી. થોડા જ સમયમાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી ફેલાઈ ગઈ હતી અને લોકો પોતાના ઘરો બહાર આવી ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ નવાપુરા પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. સાથે સાથે બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા સલામતીના ભાગરૂપે ઘટનાસ્થળની આજુબાજુનો વિસ્તાર ઘેરાબંધી કરીને સામાન્ય લોકોની અવરજવર પર તાત્કાલિક રોક લગાવવામાં આવી હતી.
પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ પદાર્થની બારીક તપાસ કર્યા બાદ ખુલાસો થયો કે તે કોઈ જીવંત બોમ્બ નહીં પરંતુ પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો નોન-લેથલ હેન્ડ ગેસ ગ્રેનેડ છે. આ માહિતી બહાર આવતા પોલીસ અને સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ ગેસ ગ્રેનેડ કોઈ રીતે સક્રિય નથી અને હાલમાં કોઈપણ પ્રકારનો જોખમ નથી.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન દાવો કરવામાં આવ્યો કે ખોદકામ જે સ્થળે ચાલી રહ્યું હતું તે એક ધાર્મિક સ્થળનો પરિસર છે અને ત્યાં વર્ષો પહેલાં કોઈ પોલીસ કાર્યવાહી અથવા ટ્રેનિંગ દરમિયાન આ ગેસ ગ્રેનેડ પડેલું કે દટાઈ ગયું હોવાની સંભાવના છે. કેટલાક સ્થાનિક અગ્રણીોએ આ ગેસ ગ્રેનેડ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા તાજેતરમાં ત્યાં મૂકી દેવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો હતો, જોકે પોલીસ દ્વારા આ દાવાને નકારી કાઢવામાં આવ્યો છે.
વડોદરા પોલીસના સી ડિવિઝનના એસીપી અશોક રાઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, “તપાસમાં મળી આવેલો પદાર્થ પોલીસ નોન-લેથલ હેન્ડ ગેસ ગ્રેનેડ છે. આ ગ્રેનેડ આશરે 40 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. આ ગ્રેનેડ સક્રિય નથી અને વિસ્તારમાં કોઈ જોખમ નથી. લોકો ભયભીત ન થાય તે માટે અપીલ કરવામાં આવે છે.”
પોલીસ દ્વારા ગેસ ગ્રેનેડને સુરક્ષિત રીતે કબ્જે લઈ લેવામાં આવ્યો છે અને તેને નિષ્ક્રિય કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે કે આ ગેસ ગ્રેનેડ ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યો અને તે સમયગાળામાં કઈ પરિસ્થિતિઓમાં વપરાયો હતો.
આ ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે નવાપુરા વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટતા કર્યા બાદ પરિસ્થિતિ સામાન્ય બની હતી. પોલીસ દ્વારા લોકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ વસ્તુ દેખાય તો તરત પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
