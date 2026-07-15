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વડોદરા: ફતેગંજ બ્રિજ પર ડમ્પરે કારને ટક્કર મારતાં ટ્રિપલ અકસ્માત, લાંબો ટ્રાફિક જામ

અકસ્માત બાદ થોડી જ વારમાં સમગ્ર બ્રિજ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પૂરેપૂરી ખોરવાઈ ગઈ હતી.

વડોદરા: ફતેગંજ બ્રિજ પર ડમ્પરે કારને ટક્કર મારતાં ટ્રિપલ અકસ્માત, લાંબો ટ્રાફિક જામ
વડોદરા: ફતેગંજ બ્રિજ પર ડમ્પરે કારને ટક્કર મારતાં ટ્રિપલ અકસ્માત, લાંબો ટ્રાફિક જામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 4:34 PM IST

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વડોદરા: વડોદરા શહેરના વ્યસ્ત ફતેગંજ બ્રિજ પર ગમખ્વાર ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલા ડમ્પરે પાછળથી એક કારને જોરદાર ટક્કર મારતાં એક પછી એક ત્રણ વાહનો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા. અકસ્માતના પગલે બ્રિજ પર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો.

વડોદરાના ફતેગંજ બ્રિજ પર ટ્રિપલ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. અકસ્માત બાદ થોડી જ વારમાં સમગ્ર બ્રિજ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પૂરેપૂરી ખોરવાઈ ગઈ હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, પાછળથી અત્યંત વેગે આવી રહેલા ડમ્પરે આગળ જતી એક કારને ભારે અથડામણ કરી હતી. અથડામણની અસર એટલી તીવ્ર હતી કે આગળ જતી અન્ય બે કાર પણ અકસ્માતની ઝપેટમાં આવી ગઈ હતી. પરિણામે કુલ ત્રણ કારને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું.

અકસ્માત બાદ બ્રિજ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. વાહનો રસ્તા પર જ અટકી જતાં બંને તરફ લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી. ઓફિસ સમય દરમિયાન અકસ્માત થતાં મોટી સંખ્યામાં વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટ્રાફિક જામ એટલો ગંભીર હતો કે ઇમરજન્સી દર્દીને લઈ જતી એક એમ્બ્યુલન્સ પણ રસ્તામાં ફસાઈ ગઈ હતી. જેના કારણે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ તાત્કાલિક ટ્રાફિક હળવો કરવાની માંગ કરી હતી.

સ્થાનિકોની જાણ પર ફતેગંજ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે સૌપ્રથમ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળીને વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક માર્ગે પસાર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ અકસ્માતગ્રસ્ત ત્રણેય વાહનોને ક્રેનની મદદથી રસ્તા પરથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.

પ્રાથમિક તપાસમાં અકસ્માત પાછળ ડમ્પર ચાલકની બેદરકારી અને અત્યંત વેગ કારણભૂત હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ઘટનામાં ત્રણેય કારને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચ્યું છે, પરંતુ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ કે ગંભીર ઇજાના સમાચાર સામે આવ્યા નથી.

પોલીસે ઘટનાસ્થળનું પંચનામું કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સંબંધિત વાહનચાલકોના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જવાબદાર વ્યક્તિ સામે કાયદેસર પગલાં લેવામાં આવશે.

TAGGED:

VADODARA
FATEHGUNJ BRIDGE
THREE VEHICLE COLLISION
LONG TRAFFIC JAM
DUMPER TRUCK COLLIDED WITH A CAR

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