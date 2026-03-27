વડોદરા: તરસાલી સ્થિત કુમાર છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો, ભોજન અને વ્યવસ્થાને લઈને ઉઠ્યા ગંભીર પ્રશ્નો

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલતી સમસ્યાઓને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 8:59 PM IST

ભરુચ : વડોદરા શહેરના તરસાલી વિસ્તારમાં આવેલ પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ નામની કુમાર છાત્રાલયમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભોજનની ગુણવત્તા અને હોસ્ટેલ વ્યવસ્થાને લઈને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલતી સમસ્યાઓને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આ મુદ્દો હવે શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આ છાત્રાલયમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાંથી ભણવા માટે આવેલા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે, પરંતુ છેલ્લા બે દિવસથી ગેસ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે રસોઈ બંધ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને સમયસર ભોજન મળતું નથી અને તેઓને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે દિવસથી યોગ્ય ભોજન મળતું નથી, જેના કારણે તેઓમાં અસંતોષ ફાટી નીકળ્યો છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ આરોપ મૂક્યો હતો કે ભોજનની ગુણવત્તા પણ નબળી છે. રસોડામાં સ્વચ્છતાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. કિચનમાં લોટ અને શાકભાજીમાં જીવાત તેમજ કોક્રોચ જોવા મળતા હોવાના આક્ષેપોએ પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે.

આ સમગ્ર મુદ્દે ગુસ્સે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ છાત્રાલયમાં જ હોબાળો મચાવ્યો હતો અને સંચાલન સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે તેઓ અભ્યાસ માટે અહીં રહે છે, પરંતુ મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ યોગ્ય રીતે મળી રહી નથી, જે ગંભીર બાબત છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં વડોદરાના પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડ સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. તેમણે છાત્રાલયમાં જઈ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી તેમની સમસ્યાઓને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી હતી. તેમણે હોસ્ટેલના રસોડાનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું, જેમાં સ્વચ્છતા અને ફૂડ ક્વોલિટી અંગેના પ્રશ્નો સામે આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય ભોજન અને સુવિધાઓ મળવી જ જોઈએ. તેમણે આ સમગ્ર મુદ્દો સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી અને તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી.

વિદ્યાર્થી રાહુલ આહીર અને અભયએ પણ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ગેસ સિલિન્ડર અને જરૂરી સાધનોના અભાવે તેઓને છેલ્લા બે દિવસથી મુશ્કેલી પડી રહી છે. સમયસર અને સ્વચ્છ ભોજન ન મળતા તેમની તકલીફ વધી રહી છે."

આ ઘટનાએ છાત્રાલયની વ્યવસ્થા પર અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. ખાસ કરીને જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ રહે છે, ત્યાં ભોજન અને સ્વચ્છતા જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓમાં ખામી હોવી ગંભીર બાબત ગણાય છે. હાલ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તાત્કાલિક સુધારાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. જો સમયસર યોગ્ય પગલાં નહીં લેવામાં આવે તો આ વિરોધ વધુ ઉગ્ર બની શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ રીતે વડોદરાના તરસાલી વિસ્તારમાં આવેલ આ છાત્રાલયમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિએ શિક્ષણ સાથે જોડાયેલી મૂળભૂત સુવિધાઓ અંગે ગંભીર ચર્ચા ઊભી કરી છે અને હવે સૌની નજર તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવનારા પગલાં પર ટકી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધને લઈ ગુજરાતમાં ગેસ સંકટની અફવા, પાલનપુરની છાત્રાલયોમાં હાલ રાહત
  2. Food poisoning : વાંઝણા કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયની 50 વિદ્યાર્થીનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગ

