વડોદરા: માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો
વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીને લઈને ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ બન્યું છે.
Published : July 14, 2026 at 5:40 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી પૂર્ણ થતાં ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ બન્યું છે. સ્ક્રુટિની દરમિયાન પાંચ ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપત્રો અમાન્ય જાહેર થતાં હવે ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો મુકાબલો થશે.
વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીને લઈને ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ બન્યું છે. ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા હાથ ધરાયેલી સ્ક્રુટિની દરમિયાન વિવિધ ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપત્રોની નિયમો મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં પાંચ ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપત્રો જરૂરી નિયમો અને દસ્તાવેજોની શરતો પૂર્ણ ન થતાં અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પરિણામે હવે ચૂંટણી મેદાનમાં માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સત્તાવાર ઉમેદવારો જ બાકી રહ્યા છે.
ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા જાહેર કરાયેલી માન્ય ઉમેદવારોની યાદી મુજબ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સતીષ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારી વચ્ચે સીધી ટક્કર થશે. અન્ય ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપત્રો રદ થતાં હવે ચૂંટણીમાં દ્વિપક્ષીય મુકાબલો નિશ્ચિત બન્યો છે.
ભાજપે અગાઉ પૂર્વ સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન અને લાંબા સમયથી પક્ષના સંગઠનમાં સક્રિય રહેલા સતીષ પટેલને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા. બીજી તરફ કોંગ્રેસે પોતાના વરિષ્ઠ નેતા ભીખાભાઈ રબારી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરીને તેમને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. બંને પક્ષોએ ઉમેદવારો જાહેર કર્યા બાદ સ્ક્રુટિની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં ચૂંટણીનો જંગ વધુ રસપ્રદ બન્યો છે.
ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ હવે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની તારીખ પછી ચૂંટણી પ્રચારને વેગ મળશે. બંને મુખ્ય રાજકીય પક્ષો મતદારો સુધી પહોંચવા માટે જાહેર સભાઓ, ડોર-ટુ-ડોર સંપર્ક અને વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા પ્રચાર અભિયાનને તેજ કરશે.
માંજલપુર બેઠક પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના અવસાન પછી ખાલી પડી હતી, જેને પગલે ચૂંટણી પંચે પેટાચૂંટણી જાહેર કરી હતી. હવે ઉમેદવારોની અંતિમ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતાં સમગ્ર ચૂંટણીનો મુકાબલો ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ થશે.
સ્ક્રુટિની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ચૂંટણી જંગ નિશ્ચિત બની છે. હવે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા બાદ બંને પક્ષો પ્રચાર અભિયાનને વેગ આપશે, જ્યારે મતદારોનો જનાદેશ કોના પક્ષમાં જશે તેના પર સૌની નજર રહેશે.