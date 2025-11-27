વડોદરા: ડિજિટલ અરેસ્ટના કિસ્સાએ કાયાવરોહણના ખેડૂતનો જીવ લીધો, બે આરોપીની ધરપકડ
કાયાવરોહણના ખેડૂતનો આપઘાત કેસમાં ડિજિટલ અરેસ્ટનું કાવતરું કરનાર બે આરોપીઓને પોલીસે સુરતમાંથી ઝડપી લીધા.
Published : November 27, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 11:46 AM IST
વડોદરા : તાજેતરમાં વડોદરા જિલ્લાના કાયાવરોહણ ગામે બનેલા એક હૃદયદ્રાવક બનાવથી રાજ્યભરમાં ચકચાર મચી છે. ડિજિટલ અરેસ્ટના એક કિસ્સામાં 40 કરોડના ફ્રોડ કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકીઓથી દબાણમાં આવેલા એક ખેડૂતે ગભરાઈને આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર જિલ્લામાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. હવે આ ઘટનામાં પોલીસે બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, અને તપાસ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.
ડિજિટલ અરેસ્ટ અને ખેડૂતની આત્મહત્યા, શું હતો બનાવ?
કાયાવરોહણના એક સાદા-સરળ ખેડૂત અતુલભાઈ પાનેસરીયાને કેટલાક અજાણ્યા લોકો ફોન કરીને પોતાને સરકારી અધિકારી અને ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીનો માણસ બતાવતા હતા. તેઓએ ખેડૂતને જણાવ્યું કે તેમના નામે રૂપિયા 40 કરોડના મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ નોંધાયો છે, અને ટૂંક સમયમાં ડિજિટલ વોરંટ સાથે તેમની ધરપકડ થશે.
આ અચાનક અને ભયંકર ધમકીઓથી અતુલભાઈ ખૂબ ડરી ગયા હતા. સામાન્ય ખેડૂત માટે ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’, ‘વોરંટ’, ‘40 કરોડનો ફ્રોડ’ જેવા શબ્દો ભય અને ગભરાટ પેદા કરે એ સ્વાભાવિક છે. સતત આવતા ફોન કોલ, ખોટા કેસનો ભોગ બનવાની બીક અને ધરપકડની હૂંફથી મનોદશામાં ભારે બોજ સર્જાયો હતો. પરિણામે અતુલભાઈએ ભારે દબાણના કારણે ગભરાઈને આત્મઘાતી પગલું ભર્યું, અને પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો.
પોલીસ તપાસ: સુરતથી બે આરોપીની ધરપકડ
આ ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ડભોઇ પોલીસે તરત જ તપાસ શરૂ કરી હતી. કૉલ ડિટેલ્સ, ટેકનિકલ ઈન્વેસ્ટિગેશન અને બેન્ક ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે પોલીસ બે શખ્સ સુધી પહોંચી. બાદમાં પોલીસે સુરતમાંથી બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા.
- નિકુંજ નરેશભાઈ પાનેસરિયા
- હેનિલ ભાવેશ પાનેસરિયા
બંને શખ્સ સામે આરોપ છે કે તેઓએ પોતાને સરકારી એજન્સી, સાયબર વિભાગ અથવા ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર તરીકે ઓળખાવી પીડિત ખેડૂતોને ડરાવ્યા, ડિજિટલ વોરંટની ખોટી ધમકી આપી અને 40 કરોડના કેસમાં ફસાવી દેવાની વાત કરી હતી.
ડભોઇ પોલીસે બંનેની પ્રાથમિક ધરપકડ પછી તેમની ગહન પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પોલીસનું માનવું છે કે આ માત્ર બે લોકોનો નહીં પરંતુ એક મોટો રેકેટ હોઈ શકે છે, જે વિવિધ વિસ્તારોમાં લોકોને ડરાવીને પૈસા પડાવી લેવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે.
"આ કેસ માત્ર આપઘાતનો નથી, પરંતુ એ પાછળ એક ગૂંચવણ ભરેલી એન્ગલ છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિને ડરાવીને માનસિક રીતે તોડી નાખવામાં આવ્યું છે." -- સુશીલ અગ્રવાલ (SP, વડોદરા ગ્રામ્ય)
ડિજિટલ અરેસ્ટ: નવા પ્રકારનો સાયબર ફ્રોડ
આ ઘટનાથી “ડિજિટલ અરેસ્ટ” નામની ખોટી અને ડરામણી ટેકનિક ફરી ચર્ચામાં આવી છે. દેશભરમાં સાયબર ઠગો લોકો સાથે નીચે મુજબની રીતથી છેતરપિંડી કરે છે : ખુદને પોલીસ, CBI, ED અથવા કોર્ટનો અધિકારી બતાવે, કહે કે તમારા નામે ફ્રોડ/મની લોન્ડ્રિંગનો મોટો કેસ છે. ‘ડિજિટલ વોરંટ’ ની નકલી PDF અથવા ઇમેઇલ મોકલે, તમારો એકાઉન્ટ સીઝ થઈ જશે એવી ધમકી આપે, ઓનલાઇન વિડિયો કોલ દ્વારા ‘વર્ચ્યુઅલ કસ્ટડી’ બતાવી ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે, સામાન્ય માણસ આ ટેકનિકથી ખૂબ ગભરાઈ જાય છે અને ઘણી વખત આપઘાત કે પૈસા ચૂકવી દેવા જેવા પગલાં લે છે.
પોલીસની કાર્યવાહી: કડક તપાસ ચાલુ
વડોદરા ગ્રામ્યના SP સુશીલ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, “ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી વધતી જાય છે. કાયાવરોહણના ખેડૂતના આપઘાતના કેસમાં અમને બે આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. તેમની પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે વધુ આરોપીઓ પણ બહાર આવી શકે છે. કોઈપણ એજન્સી ફોન દ્વારા વોરંટ અથવા ધરપકડની ધમકી આપતી નથી, આવું આવે તો તરત પોલીસને જાણ કરવી.”
ગામમાં શોક અને રોષનો માહોલ
કાયાવરોહણ ગામમાં આ દુઃખદ ઘટનાને પગલે ભારે શોક છે. એક સાદા, મહેનતુ ખેડૂતને ખોટી ધમકીઓએ જીવ ગુમાવવા મજબૂર કરી દીધા એ વાતે ગ્રામજનોમાં રોષ પણ છે. પરિવાર શોકમાં ગરકાવ છે અને ન્યાયની માંગણી કરી રહ્યો છે.
ડિજિટલ અરેસ્ટની ખોટી ધમકીથી ડરીને ખેડૂતના આપઘાતનો મામલો સાયબર ક્રાઇમની ગંભીરતા દર્શાવે છે. ડભોઇ પોલીસે સુરતમાંથી બે આરોપીઓને ઝડપીને મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી છે અને તપાસ આગળ વધી રહી છે. જાહેર જનતાને પણ એવી અપીલ છે કે કોઈપણ અજાણ્યા નંબરથી આવતા કાયદેસર કાર્યવાહી સંબંધિત કોલ પર વિશ્વાસ ન કરવો અને તરત પોલીસનો સંપર્ક કરવો.
