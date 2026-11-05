1.57 કરોડની ઠગાઈના કેસમાં 33 કરોડની છેતરપિંડી ખુલી, 359 સિમથી 87 લોકોને લૂંટ્યા, વડોદરામાંથી 4 આરોપી ઝડપાયા
વડોદરામાં ₹1.57 કરોડની રોકાણ છેતરપિંડીની તપાસ કરતાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને 359 સિમકાર્ડ સાથે જોડાયેલું મોટું નેટવર્ક મળ્યું છે.
Published : November 5, 2026 at 10:10 AM IST
વડોદરાઃ શહેરમાં સાયબર છેતરપિંડીના એક કેસની તપાસે અનેક રાજ્યો સુધી ફેલાયેલા નાણાકીય ગુનાના નેટવર્ક તરફ ઈશારો કર્યો છે. શરૂઆતમાં એક ફરિયાદી સાથે ₹1.57 કરોડની છેતરપિંડીનો મામલો હતો, પરંતુ તપાસ આગળ વધતાં 359 જેટલા સિમકાર્ડ, WhatsApp એક્ટિવેશન માટે OTP મેળવવાની વ્યવસ્થા અને દેશનાં અલગ-અલગ રાજ્યોમાં નોંધાયેલી 87 ફરિયાદોની વિગતો સામે આવી છે. આ ફરિયાદોમાં નોંધાયેલી છેતરપિંડીની કુલ રકમ ₹33,04,83,177 એટલે કે આશરે ₹33.05 કરોડ છે.
આ સમગ્ર કૌભાંડમાં શેરબજાર અને IPOમાં રોકાણ કરીને વધુ નફો મેળવવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. 8 ફેબ્રુઆરી 2026થી 21 એપ્રિલ 2026 દરમિયાન આરોપીઓએ ફરિયાદીનો સંપર્ક કરીને ઓનલાઈન રોકાણની વાત કરી હતી. શરૂઆતમાં SEBI રજિસ્ટર્ડ માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડના નામે સ્ક્રીનશોટ બતાવીને વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ફરિયાદીને 'વોલ સ્ટ્રીટ ધમા D9 ગ્રુપ' નામના WhatsApp ગ્રુપમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. ગ્રુપના એડમિન દ્વારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે લિંક મોકલવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, શાર્ક ક્લબ D9ના એડમિન અને ACP ગોડસે તરીકે ઓળખ આપીને પણ ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો.
શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ અને ત્યારબાદ IPOમાં રોકાણ કરવાના અલગ-અલગ બહાના બતાવીને ફરિયાદી પાસેથી તબક્કાવાર વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ ₹1.57 કરોડ ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ નાણાં પરત ન મળતાં છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાની જાણ થઈ હતી અને મામલો સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો.
તપાસમાં ચાર આરોપીઓની ભૂમિકા પણ સામે આવી છે. સુબોધ ઉર્ફે રાજુ શર્મા અન્ય સાગરીતોને સિમકાર્ડ સપ્લાય કરતો હતો. કરણ ભાષાણી ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાઈ WhatsApp એક્ટિવેશન માટેના OTP મેળવતો હતો. આયાનકુમાર પંચાલ બાયનાન્સ ટ્રસ્ટ વોલેટ મારફતે USDTમાં નાણાં મેળવતો અને ત્યારબાદ અન્ય સાગરીતોને પહોંચાડતો હતો. જ્યારે સર્વેશ ઉર્ફે ગનુ પાટીલ WhatsApp એક્ટિવેશન માટેના OTP અન્ય સાગરીતોને સપ્લાય કરતો હતો. આ કામગીરીના બદલામાં કમિશન મેળવવામાં આવતું હતું.
આ નેટવર્કમાં સૌથી ચોંકાવનારી કડી 359 જેટલા સિમકાર્ડની છે. આરોપીઓએ આ સિમકાર્ડ પર WhatsApp એક્ટિવેટ કરવા માટે OTP મેળવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં આ OTPનો ઉપયોગ હોંગકોંગ (ચીન), મલેશિયા અને અમેરિકામાંથી થતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. એટલે કે સિમકાર્ડ અને OTPની વ્યવસ્થા એક સ્થળે થતી હતી, જ્યારે તેનો ઉપયોગ અન્ય દેશોમાંથી થતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત, આ સિમકાર્ડ સાથે જોડાયેલી દેશનાં અલગ-અલગ રાજ્યોની 87 ફરિયાદો પણ તપાસમાં સામે આવી છે. આ ફરિયાદોમાં ₹33 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી નોંધાયેલી છે. આ આંકડો સમગ્ર નેટવર્કની ગંભીરતા દર્શાવે છે. જોકે, આ તમામ ફરિયાદોમાં કોની કેટલી ચોક્કસ ભૂમિકા હતી અને દરેક ગુનામાં કઈ રીતે નાણાંની હેરફેર થઈ હતી તે અંગે વધુ તપાસ જરૂરી છે.
વડોદરા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ટેકનિકલ તપાસ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. તેમની ઓળખ સુબોધ ઉર્ફે રાજુ શર્મા, કરણ ભાષાણી, આયાનકુમાર પંચાલ અને સર્વેશ ઉર્ફે ગનુ પાટીલ તરીકે થઈ છે. આરોપીઓના અગાઉના ગુનાહિત ઇતિહાસની તપાસમાં કરણ ભાષાણી સામે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં બે મ્યુલ હન્ટ સંબંધિત ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જ્યારે કરણ, આયાન અને સુબોધનાં નામ ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા એક અન્ય ગુનામાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
સાયબર છેતરપિંડીની આ પદ્ધતિમાં સોશિયલ મીડિયા પણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram અને YouTube પર શેરબજારના નામે લોભામણી જાહેરાતો મૂકવામાં આવે છે. જાહેરાત પર ક્લિક કરનાર લોકોને શેરબજારની ટિપ્સ આપતા WhatsApp કે Telegram ગ્રુપમાં જોડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એપ્લિકેશન અથવા લિંક મારફતે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં નફો થતો હોવાનું બતાવવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં મોટો નફો દેખાડીને વિશ્વાસ જીતવામાં આવે છે અને પછી વધુ રોકાણ કરાવવાના બહાને નાણાં પડાવવામાં આવે છે. જ્યારે રોકાણકાર પોતાની રકમ પરત મેળવવા સંપર્ક કરે છે, ત્યારે જવાબ મળતો નથી.
એક વ્યક્તિ સાથે થયેલી ₹1.57 કરોડની છેતરપિંડીની તપાસમાં 359 સિમકાર્ડ, 87 ફરિયાદો અને ₹33.04 કરોડથી વધુની નોંધાયેલી છેતરપિંડીનું કનેક્શન સામે આવતાં સાયબર ગુનાની ગંભીરતા ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થઈ છે. વડોદરા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ચાર આરોપીઓને ઝડપી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપતી અજાણી જાહેરાતો અને રોકાણ ગ્રુપથી સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. કોઈને પણ પોતાના બેંક ખાતા, સિમકાર્ડ કે વ્યક્તિગત દસ્તાવેજો અજાણ્યા વ્યક્તિને ઉપયોગ માટે આપવા નહીં. સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોય, તો તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરવો.
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