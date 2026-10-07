રાતે ઘરફોડ ચોરીને આપતા અંજામ, વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુજસીટોકના આરોપી સહિત 3ને દબોચ્યા
આરોપીઓ પાસેથી સાડા ચાર લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના છ અને વાહનચોરીના એક મળી કુલ સાત ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.
Published : October 7, 2026 at 9:08 AM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં ચોરીના ગુનાઓ સામે પોલીસ દ્વારા ચાલી રહેલી કાર્યવાહી દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ગુજસીટોકના આરોપી સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આરોપીઓ ખોડિયારનગર વિસ્તારમાં છુપાયા હોવાની માહિતી પોલીસને મળી હતી. આ બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
આરોપીઓનું ચોક્કસ લોકેશન મેળવવા માટે પોલીસ દ્વારા ડ્રોન સર્વેલન્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ડ્રોનની મદદથી આરોપીઓ છુપાયા હોવાની ચોક્કસ માહિતી મળ્યા બાદ પોલીસ ટીમે કાર્યવાહી કરી ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી સોનાચાંદીના દાગીના સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ બે બાઈક પણ પોલીસે કબજે કરી છે. ત્રણેય આરોપીઓ પાસેથી કુલ સાડા ચાર લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસની પૂછપરછ અને તપાસ દરમિયાન રાત્રી દરમિયાન કરવામાં આવેલી ઘરફોડ ચોરીના છ ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. આ ઉપરાંત વાહનચોરીનો એક ગુનો પણ ઉકેલવામાં આવ્યો છે. આમ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આ કાર્યવાહીથી કુલ સાત ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. આરોપીઓમાં ગુરુમુખસિંગ બાવરી નામનો આરોપી પણ સામેલ છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ગુરુમુખસિંગ બાવરી અગાઉના કુલ 17 ગુનાઓમાં નાસતો ફરતો હતો. તેની સાથે અન્ય બે આરોપીઓને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીઓ પાસેથી મળેલા સોના-ચાંદીના દાગીના, બે હોન્ડા સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આરોપીઓએ અન્ય કોઈ ચોરીના ગુનાઓને અંજામ આપ્યો છે કે કેમ અને તેમની સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આ કાર્યવાહીમાં ગુજસીટોકના આરોપી સહિત ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા છે, અને કુલ સાત ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. ડ્રોન સર્વેલન્સની મદદથી આરોપીઓ સુધી પહોંચેલી પોલીસ હવે સમગ્ર ચોરીના નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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