પોસ્ટ ઓફિસ અધિકારીની ઓળખ આપી લોકોને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી 1.71 કરોડનું ફુલેકું ફેરવનાર 33 વર્ષીય ભેજાબાજ પોલીસના સકંજામાં
ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ મારફતે કરોડો રૂપિયાની સાયબર છેતરપિંડીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે
Published : November 17, 2026 at 10:52 AM IST
વડોદરા: વડોદરા સહિત ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ મારફતે કરોડો રૂપિયાની સાયબર છેતરપિંડીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. વડોદરા શહેર DCB પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે 33 વર્ષીય બ્રિજેશ પટેલને વાસદ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં આરોપી સામે નોંધાયેલા ચાર સાયબર ફ્રોડના ગુનાઓમાં અંદાજે રૂ. 1.71 કરોડના ફ્રોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસને આરોપી પાસેથી કર્ણાટક બેંક, એક્સિસ બેંક અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)નાં કુલ ત્રણ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ થયો હોવાની વિગતો મળી છે. આરોપીએ ડિપ્લોમા ઇન આર્કિટેક્ચરનો અભ્યાસ કર્યો છે અને અગાઉ ખાનગી કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્રમાં નોકરી કરતો હતો. હાલ તેને વધુ તપાસ માટે અકોટા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર નેટવર્કમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ મેળવવા અને લોકોના સંપર્ક નંબર એકત્રિત કરવામાં અન્ય સાગરીતોની સંડોવણી હોવાની આશંકા છે. આ કેસમાં અન્ય એકથી બે આરોપીઓનાં નામ પણ સામે આવ્યાં છે. તેમની ભૂમિકા અને સમગ્ર છેતરપિંડીના નેટવર્ક અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા અપાયેલી માહિતી અનુસાર ઝડપાયેલ આરોપી લોકોને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી તેમની પાસેથી પૈસા પડાવી તેને મ્યુલ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવી કમિશન લેતો હતો અને તેની સામે અત્યાર સુધી કુલ 4 ગુના નોંધાયેલ છે.
સાયબર છેતરપિંડીથી બચવા ACP એમ. એમ. રાજપૂતે નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે પોલીસ ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિને ડિજિટલી અરેસ્ટ કરતી નથી. અજાણી વ્યક્તિ દ્વારા પોલીસ કે અન્ય સરકારી અધિકારીની ઓળખ આપીને ધમકી આપવામાં આવે અથવા ડરાવવામાં આવે તો ગભરાઈને કોઈના ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર ન કરવા. સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બન્યા હોય તો તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરવો. રોકાણ માટે પણ માત્ર SEBI રજિસ્ટર્ડ પ્લેટફોર્મ અને બ્રોકરેજનો જ ઉપયોગ કરવો. બીજી તરફ, આ નેટવર્કમાં અન્ય કોણ સામેલ છે અને મ્યુલ એકાઉન્ટ કેવી રીતે મેળવવામાં આવતાં હતાં તે દિશામાં પોલીસની તપાસ ચાલુ છે.
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