સયાજીગંજમાં 51 તોલા સોનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, 22 વર્ષથી સક્રિય રીઢા ચોરને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો
વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં બંધ મકાનમાંથી થયેલી 51 તોલા સોનાની ચોરીના ગુનામાં પોલીસે 22 વર્ષથી સક્રિય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : August 5, 2026 at 3:22 PM IST
વડોદરા: શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં બંધ મકાનમાંથી થયેલી 51 તોલા સોનાની ચોરીના ગુનાનો વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સફળતાપૂર્વક ભેદ ઉકેલ્યો છે. પોલીસે 22 વર્ષથી ચોરીના ગુનાઓ આચરતા ઉત્તર પ્રદેશના એક રીઢા આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી પાસેથી ચોરાયેલું 29 તોલા સોનું અને ₹40 હજારની રોકડ રકમ પણ કબજે કરવામાં આવી છે.
બંધ મકાનોને નિશાન બનાવતો રીઢો ચોર
વડોદરા શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં થયેલી 51 તોલા સોનાની ચોરીના ગુનાનો વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભેદ ઉકેલી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં પોલીસે ઉત્તર પ્રદેશના એક રીઢા ચોરને ઝડપી પાડ્યો છે, જે છેલ્લા 22 વર્ષથી ચોરીના ગુનાઓ આચરી રહ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આરોપી સામે વડોદરા અને મુંબઈ સહિત વિવિધ શહેરોમાં કુલ 26થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
માસ્ક-ટોપી પહેરીને આપતો હતો ચોરીને અંજામ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી અત્યંત ચાલાકીપૂર્વક બંધ મકાનોને નિશાન બનાવતો હતો. પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે તે માસ્ક અને ટોપી પહેરીને રાત્રિના સમયે બંધ મકાનોની રેકી કરતો અને તક મળતા ઘરમાં પ્રવેશી કિંમતી દાગીના તથા રોકડ રકમની ચોરી કરતો હતો. આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીનો ઉપયોગ કરીને તેણે સયાજીગંજ વિસ્તારમાં પણ મોટી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
300થી વધુ CCTV ફૂટેજ ચકાસી આરોપીને ઝડપ્યો
ચોરીની ઘટના બાદ વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સઘન તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે ઘટનાસ્થળ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના 300થી વધુ CCTV કેમેરાના ફૂટેજ ચકાસ્યા હતા.
ઉપરાંત ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને અન્ય ટેકનિકલ સોર્સની મદદથી આરોપીની ઓળખ કરવામાં સફળતા મળી હતી. લાંબી તપાસ બાદ પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી તેની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.
29 તોલા સોનું અને ₹40 હજાર રોકડ કબજે
પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ચોરીની ઘટનામાં પોતાની સંડોવણી સ્વીકારી હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. આરોપીની પાસેથી પોલીસે 29 તોલા સોનું તેમજ ₹40,000ની રોકડ જપ્ત કરી છે.
જ્યારે ચોરી કરાયેલા બાકીના દાગીના અને અન્ય મુદ્દામાલ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ અન્ય સંભવિત ખરીદદારો અથવા આરોપીના સાગરીતોની સંડોવણી અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા મુજબ આરોપી લાંબા સમયથી વિવિધ રાજ્યોમાં ચોરીના ગુનાઓ આચરી રહ્યો હતો. તેની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવી રહ્યો છે. સમગ્ર કેસમાં વધુ પુરાવા એકત્ર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે અને આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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