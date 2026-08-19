વડોદરા: ઘરફોડ ચોરીની ગેંગનો પર્દાફાશ, ગુજસીટોકના આરોપીએ બનાવી ગેંગ, 17 મકાનમાં ચોરીનો ખુલાસો
સુરતમાં ગુજસીટોકના કેસમાં નાસતા ફરતા આરોપીએ વડોદરામાં સાગરીતો સાથે ગેંગ બનાવી છેલ્લા 2 મહિનામાં 17 બંધ મકાનોમાં ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
Published : August 19, 2026 at 3:10 PM IST
વડોદરા: છેલ્લા બે મહિનાથી શહેરમાં રાત્રિના સમયે બંધ મકાનોને નિશાન બનાવતી ઘરફોડ ચોરીની ગેંગનો વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરતમાં ગુજસીટોક અને ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં નાસતા ફરતા આરોપીએ સાગરીતો સાથે મળીને વડોદરામાં ગેંગ બનાવી 17 મકાનોમાં ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ અને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક કિશોરને ઝડપી રૂ.11.54 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
CCTV અને બાતમીના આધારે ઝડપાયા
વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાત્રિના સમયે બંધ મકાનોમાં ઘરફોડ ચોરીના બનાવોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો હતો. આ બનાવોને લઈને વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો દ્વારા CCTV ફૂટેજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદથી સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દરમિયાન એસ.ટી. સાંડસુરની ટીમને ગોલ્ડન ચોકડી પાસે બાતમી મળી હતી કે કરનલસિંગ ટાંક, રોહીતસિંગ ઉર્ફે મચ્છર બાવરી, બાદલસિંગ બાવરી તથા એક સગીર વડોદરામાં રાત્રિના સમયે ઘરફોડ ચોરીઓ કરીને ચોરીનો મુદ્દામાલ વેચાણ માટે દરજીપુરા એરફોર્સ સ્ટેશન સામેના ખુલ્લા મેદાનમાં આવવાના છે.બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે દરજીપુરા વિસ્તારમાં દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસને જોઈ ચારેય શખ્સોએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જોકે પોલીસે તેમને ઝડપી પાડ્યા હતા.
આરોપીઓ અને કબજે કરાયેલ મુદ્દામાલ
ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં રોહીત ઉર્ફે મચ્છર રાજુસિંગ માનસિંગ બાવરી, બાદલસિંગ ધનસિંગ માનસિંગ બાવરી અને કરનલસિંગ જશપાલસિંગ માધુસિંગ ટાંકનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલો એક કિશોર પણ ઝડપાયો છે.પોલીસે તેમની પાસેથી ત્રણ મોબાઇલ ફોન, સોના-ચાંદીના દાગીના, ત્રણ કાંડા ઘડિયાળ અને રૂ.6,900 રોકડા મળી આવ્યા હતા. દાગીના અને મોટરસાઇકલ અંગે આરોપીઓ કોઈ સંતોષકારક પુરાવા આપી શક્યા નહોતા. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓ રાત્રિના સમયે મોટરસાઇકલ પર નીકળી બંધ મકાનોની રેકી કરતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ચોરી કરવાની રીત અને મુદ્દામાલ
આરોપીઓ મકાન બંધ હોવાનું જાણી તેના દરવાજાના તાળા અને નકુચા તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરતા હતા અને ત્યારબાદ સોના-ચાંદીના દાગીના, રોકડ તેમજ અન્ય કિંમતી ચીજવસ્તુઓની ચોરી કરતા હતા. ચોરી કર્યા બાદ સોના-ચાંદીના દાગીના ગિરવે મૂકવામાં આવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે ગિરવે મૂકવામાં આવેલા દાગીના સહિત અન્ય મુદ્દામાલ રિકવર કરીને કુલ રૂ.11.54 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.કબજે કરાયેલા મુદ્દામાલમાં સોનાની ચેઇન, બુટ્ટીની જોડ, મંગળસૂત્ર, વીંટીઓ, પેન્ડલ સહિતના દાગીના અને ચાંદીની પાયલ, કડલી, ચેઇન, કડા, બ્રેસલેટ, કંદોરી સહિતના દાગીનાનો સમાવેશ થાય છે. સાથે ત્રણ કાંડા ઘડિયાળ, ત્રણ મોબાઇલ ફોન, રૂ.6,900 રોકડા અને બાઇક પણ પોલીસે કબજે કરી છે.
17 અનડિટેક્ટ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પૂછપરછમાં આ ગેંગે વડોદરા શહેરના જે.પી. રોડ, નંદેસરી, બાપોદ, છાણી, ફતેગંજ, સમા, ગોરવા, અકોટા અને કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરેલી 17 અનડિટેક્ટ ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. તપાસમાં ગેંગ છેલ્લા બે મહિનાથી વડોદરામાં સક્રિય હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હવે પોલીસે ગેંગ સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે કબજે કરાયેલા મુદ્દામાલને સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનોને સોંપવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી છે.
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