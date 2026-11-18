વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી કાર્યવાહી: ગુજસીટોક સહિત 5 ગુનામાં વોન્ટેડ રીઢો બુટલેગર નડિયાદ નજીકથી ઝડપાયો
વડોદરાના હાથીખાના વિસ્તારના રીઢા બુટલેગર અને પાંચ ગંભીર ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીને વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : November 18, 2026 at 2:17 PM IST
વડોદરા: શહેરના હાથીખાના વિસ્તારના રીઢા બુટલેગર અને પાંચ ગંભીર ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીને વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે. રફીકશા રહીમશા દીવાન વારસિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજસીટોકના ગુના ઉપરાંત સમા, હરણી અને જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનના વિદેશી દારુ સંબંધિત ચાર ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે પોલીસે નડિયાદ નજીક ઉત્તરસંડા ગામના ચાર રસ્તા પાસેથી તેને ઝડપી લીધો હતો. આરોપી સામે અગાઉ વિદેશી દારૂ અને ઠગાઈ સહિતના 19 ગુના નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
વડોદરામાં રીઢો ગુનેગાર ઝડપાયો
વડોદરા શહેરમાં પ્રોહિબિશનની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવા અને દારૂના ગુનાઓમાં ધરપકડથી બચવા ફરાર રહેતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સતત શોધખોળ કરવામાં આવી રહી હતી. આ દરમિયાન પોલીસને હાથીખાના વિસ્તારના રીઢા બુટલેગર રફીકશા રહીમશા દીવાન અંગે મહત્વપૂર્ણ બાતમી મળી હતી. પાંચ અલગ-અલગ ગુનાઓમાં ધરપકડ ટાળીને ફરતો આ આરોપી નડિયાદ વિસ્તારમાં આશરો લઈ રહ્યો હોવાની માહિતીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેને ઝડપી પાડવા વોચ ગોઠવી હતી.
પોલીસને મળેલી માહિતી મુજબ, આરોપી નડિયાદ નજીક આવેલા ઉત્તરસંડા ગામના ચાર રસ્તા પાસે બપોરના સમયે આવવાનો હતો જેના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ત્યાં ખાનગી રાહે નજર રાખી હતી. દરમિયાન જાહેરમાં દેખાયેલા શખ્સને પોલીસે કોર્ડન કરી તેની પૂછપરછ કરતાં તેણે પોતાનું નામ રફીકશા રહીમશા દીવાન (ઉં.વ.30) રહે. મહાવત ફળિયું, હાથીખાના, વડોદરા હોવાનું જણાવ્યું હતું. પ્રાથમિક પૂછપરછ અને તપાસમાં તે પાંચેય ગુનાઓમાં વોન્ટેડ હોવાનું સામે આવતાં પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી.
ગુજસીટોક સહિત પાંચ ગુનાઓમાં હતો વોન્ટેડ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસ મુજબ આરોપી વર્ષ 2026માં વારસિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ (GUJCTOC)ના ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો. આ ઉપરાંત સમા પોલીસ સ્ટેશનના બે, હરણી અને જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનના એક-એક મળી વિદેશી દારૂ સંબંધિત કુલ ચાર ગુનાઓમાં પણ તેની સંડોવણી સામે આવી હતી. આમ, કુલ પાંચ ગુનાઓમાં ધરપકડ ટાળવા માટે તે નાસતો ફરતો હતો.
અગાઉ 19 ગુના, બે વખત પાસા હેઠળ જેલવાસ
પોલીસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, રફીકશા દીવાન આર્થિક લાભ મેળવવા માટે ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી દારૂના જથ્થાની હેરાફેરીની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલો હતો, તેની સામે અગાઉ વિદેશી દારૂ અને ઠગાઈ સહિતના કુલ 19 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આ ગુનાઓમાં વડોદરાના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશન ઉપરાંત અમદાવાદના ચાંદખેડા, નડિયાદ ટાઉન, બાલાસિનોર અને અન્ય વિસ્તારોના કેસનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આરોપીની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉ બે વખત તેની સામે પાસા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને તેને જેલમાં પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં ફરીથી દારૂના ગુનાઓમાં સંડોવણી અને ધરપકડથી બચવા ફરાર રહેવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોવાની વિગતો પોલીસ સમક્ષ આવી છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીનું લોકેશન મેળવી નડિયાદ નજીકથી તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની ધરપકડ અંગે સંબંધિત તમામ પોલીસ સ્ટેશનોને જાણ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. હવે પાંચેય ગુનાઓમાં તેની સંડોવણી અને અન્ય વિગતો અંગે સંબંધિત પોલીસ દ્વારા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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