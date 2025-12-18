ETV Bharat / state

વડોદરા કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાના ઈમેલથી ફેલાયો હડકંપ, પોલીસ-બોમ્બ સ્ક્વોડનું ચેકીંગ

આ ધમકીમાં બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધીમાં કલેકટર કચેરી ખાલી કરાવી દેવા માટે કહ્યું હતું, નહીંતર બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 2:24 PM IST

વડોદરા : શહેરમાં એક ગંભીર અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં વડોદરા કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. અજાણ્યા ઈસમ દ્વારા ઈમેલ મારફતે મોકલાયેલી આ ધમકીમાં બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધીમાં કલેકટર કચેરી ખાલી કરાવી દેવા માટે કહ્યું હતું, નહીંતર બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ઈમેલથી ફેલાયો હડકંપ

ઈમેલ મળતાની સાથે જ વડોદરા પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવી ગયું હતું. સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખી કલેકટર કચેરીમાં હાજર કર્મચારીઓ અને નાગરિકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી. કચેરી પરિસરમાં અવરજવર પર નિયંત્રણ મુકવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક બનાવવામાં આવી હતી.

વડોદરા કલેકટર કચેરી (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની જાણ થતાં અકોટા પોલીસ મથક, એસઓજી (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ), વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિત બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો તાત્કાલિક કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી. વિવિધ એજન્સીઓના અધિકારીઓએ સંકલિત રીતે સમગ્ર કચેરી પરિસરનું સઘન ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું. દરેક માળ, રૂમ, પાર્કિંગ વિસ્તાર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં બારીક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

વડોદરા કલેકટર કચેરી (ETV Bharat Gujarat)

લાંબા સમય સુધી ચાલેલી સઘન તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધી કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ કે વાંધાજનક વસ્તુ મળી આવી નથી. જોકે, પોલીસ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન રાખતા તપાસ પ્રક્રિયા યથાવત રાખવામાં આવી છે. સમગ્ર કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

"કલેકટર કચેરીને મળેલી ઈમેલ ધમકીને અમે અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે. તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે મળીને સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સુધી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નથી, પરંતુ તપાસ ચાલુ છે. ઈમેલ મોકલનાર વ્યક્તિની ઓળખ અને તેની પાછળના ઉદ્દેશ્ય અંગે તપાસ ચાલી રહી છે." - મંજિતા વણઝાર, ડીસીપી, વડોદરા પોલીસ

અજાણ્યા ઈસમ દ્વારા મોકલાયેલા ઈમેલને લઈ સાઇબર ક્રાઇમ ટીમ પણ સક્રિય બની છે. ઈમેલ કયા સર્વર પરથી મોકલાયો, મોકલનારનું આઈપી એડ્રેસ, લોકેશન અને અન્ય ટેકનિકલ વિગતો મેળવવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસનું માનવું છે કે પ્રાથમિક તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે કે આ ધમકી ખોટી અફવા હતી કે પછી કોઈ મોટી સાજિશનો ભાગ.

પોલીસ-બોમ્બ સ્ક્વોડનું ચેકીંગ
પોલીસ-બોમ્બ સ્ક્વોડનું ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે કલેકટર કચેરીમાં ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, પોલીસ અને વહીવટી તંત્રની ઝડપી કાર્યવાહીથી સ્થિતિ કાબૂમાં આવી હતી. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે.

