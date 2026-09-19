વડોદરા: મકરપુરામાં ધોરણ-10ની વિદ્યાર્થિનીએ મોતને વહાલું કર્યું! કારણ હજુ અકબંધ
સ્કૂલ પતાવી ઘરે આવીને વિદ્યાર્થિનીએ આત્યંતિક પગલું ભર્યું
Published : September 19, 2026 at 9:26 PM IST
વડોદરા: શહેરના મકરપુરા વિસ્તારમાં ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષની વિદ્યાર્થિનીએ જીવન ટૂંકાવી લેવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. ઘટના અંગે જાણ થતાં મકરપુરા પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક વિદ્યાર્થિની માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી એક ખાનગી સ્કૂલમાં ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતી હતી. 19 સપ્ટેમ્બરે તે સ્કૂલેથી પોતાના ઘરે આવી હતી અને થોડા સમય બાદ તેણે મોતને વહાલું કરી હતું. ઘટનાની જાણ પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોને થતાં તાત્કાલિક મદદ માટે દોડધામ શરૂ થઈ હતી. બનાવને પગલે પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
વિદ્યાર્થિનીના મોતને લઈને સમગ્ર ઘટના અંગે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. સ્કૂલેથી ઘરે આવ્યા બાદ થોડા જ સમયમાં આ ઘટના બની હોવાનું પ્રાથમિક માહિતીમાં સામે આવ્યું છે. જોકે, ઘટનાની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ અને વિદ્યાર્થિનીએ આ પગલું કયા કારણોસર લીધું તે અંગે હાલ કોઈ સત્તાવાર કારણ સામે આવ્યું નથી. મકરપુરા પોલીસની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી જરૂરી તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ દ્વારા પરિવારજનો તથા ઘટનાની જાણકારી ધરાવતા લોકો પાસેથી માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. સાથે જ ઘટનાસ્થળની પરિસ્થિતિ અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
આ બનાવમાં વિદ્યાર્થિનીના મોતનું ચોક્કસ કારણ હાલ સ્પષ્ટ થયું નથી. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિ અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે. હાલ કોઈપણ કારણને ઘટનાનું નિશ્ચિત કારણ માનવું વહેલું ગણાશે. ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીના અચાનક થયેલા મોતના સમાચારથી સ્કૂલ સાથે જોડાયેલા લોકોમાં પણ શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે. પરિવાર માટે પણ આ ઘટના આઘાતજનક બની છે.
મૃત્યુના કારણ અકબંધ, પોલીસ તપાસ ચાલુ
મકરપુરા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાને લઈને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં ઘટનાના સમયની સ્થિતિ, વિદ્યાર્થિનીની હિલચાલ અને અન્ય સંબંધિત વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. જરૂરી કાર્યવાહી બાદ જ સમગ્ર બનાવ અંગે વધુ સત્તાવાર માહિતી સામે આવશે. હાલ પોલીસે ઘટનાને લઈને તપાસ શરૂ કરી છે અને વિદ્યાર્થિનીના મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે તમામ પાસાઓ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. પરિવારજનો પાસેથી મળતી માહિતી અને પોલીસ તપાસના આધારે આગળની હકીકતો સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
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