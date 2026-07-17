વડોદરાના આજવા રોડ પર યુવકો પર કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ, જૂની અદાવતે બે પક્ષ આમને-સામને
વીડિયોમાં યુવકો બચાવ માટે દોડધામ કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે ઘટનાના કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
Published : July 17, 2026 at 5:20 PM IST
વડોદરા : આજવા રોડ પર આવેલા લીલાબા નગર વિસ્તારમાં જૂની અદાવતને લઈને બે પક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર બબાલ સર્જાઈ હતી. આ દરમિયાન સ્કોર્પિયો કારના ચાલકે કેટલાક યુવકો પર કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો આરોપ છે. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સામે આવતા પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરા શહેરના આજવા રોડ પર આવેલા લીલાબા નગર વિસ્તારમાં જૂની અદાવતને લઈને બે પક્ષ વચ્ચે થયેલા વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં મામલો ભારે ચર્ચામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, બંને પક્ષ વચ્ચે અગાઉથી ચાલતી અદાવતના કારણે સામસામે બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદ મામલો હિંસક બની ગયો હતો.
આરોપ મુજબ, બેફામ બનેલા સ્કોર્પિયો કારના ચાલકે રસ્તા પર ઊભેલા કેટલાક યુવકો તરફ કાર દોડાવી તેમને અડફેટે લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વીડિયોમાં કાર તેજ ગતિએ યુવકો તરફ આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે યુવકો પોતાનો બચાવ કરવા દોડધામ કરતા નજરે પડે છે.
ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો અને આસપાસના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં સ્થળ પર એકત્ર થઈ ગયા હતા. ઘટનાના દરમિયાન કાર ચાલક પર કેટલાક યુવકો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જેના કારણે કારને નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
બંને પક્ષ વચ્ચે થયેલા આ હિંસક વિવાદને પગલે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થતાં પોલીસ પણ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં બાપોદ પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી. પોલીસે ઘટનામાં સામેલ સ્કોર્પિયો કાર કબજે કરી જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જૂની અદાવતના કારણે સમગ્ર ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, ઘટનાની પાછળનું ચોક્કસ કારણ અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે પોલીસે વિવિધ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ બંને પક્ષની સામસામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળના સીસીટીવી ફૂટેજ, વાયરલ વીડિયોની તપાસ તેમજ પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનોના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનામાં કોઈ વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચી છે કે કેમ તે સહિતના તમામ મુદ્દાઓની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
બાપોદ પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે ઘટનામાં સામેલ વાહન કબજે કરી પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જવાબદાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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