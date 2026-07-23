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વડોદરા: SSG હોસ્પિટલની ત્રણ મહિલા સ્ટાફને પાણીપુરી ખાધા બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગ, હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ

હાલ ત્રણેયની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને તેમની તબિયત પર તબીબો સતત નજર રાખી રહ્યા છે.

SSG હોસ્પિટલની ત્રણ મહિલા સ્ટાફને પાણીપુરી ખાધા બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગ
SSG હોસ્પિટલની ત્રણ મહિલા સ્ટાફને પાણીપુરી ખાધા બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 12:43 PM IST

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વડોદરા : શહેરના રાવપુરા વિસ્તારમાં પાણીપુરી ખાધા બાદ સયાજી હોસ્પિટલ (SSG Hospital)માં ફરજ બજાવતી ત્રણ મહિલા સ્ટાફને ગંભીર ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તબિયત લથડતાં ત્રણેય મહિલાઓને સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી પાણીપુરીની લારી પરથી ખાદ્ય સામગ્રીના નમૂના લઈ લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે.

પાણીપુરી ખાધા બાદ ત્રણ મહિલાઓને ગંભીર ફૂડ પોઈઝનિંગ થતાં આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે ફૂડ પોઈઝનિંગનો ભોગ બનેલી ત્રણેય મહિલાઓ સયાજી હોસ્પિટલ (SSG Hospital)માં સ્ટાફ તરીકે ફરજ બજાવે છે. હાલ ત્રણેયની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને તેમની તબિયત પર તબીબો સતત નજર રાખી રહ્યા છે.

ડો.હિતેન્દ્ર ચૌહાણ, RMO, સયાજી હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ, માંજલપુરના તુલસીધામ ચાર રસ્તા નજીક આવેલા સ્વામી સહજાનંદ નગરમાં રહેતી ત્રણેય મહિલાઓ પોતાના અંગત કામથી રાવપુરા વિસ્તારમાં આવી હતી. દરમિયાન તેઓ રાવપુરા સ્થિત દુલીરામ પેંડાની દુકાન નજીક રામજી મંદિર પાસે આવેલી એક પાણીપુરીની લારી પર પાણીપુરી ખાવા રોકાયા હતા. પાણીપુરી આરોગ્યા બાદ થોડા જ સમયમાં ત્રણેય મહિલાઓની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી.

ત્રણેય મહિલાઓને ચક્કર આવવા, પેટમાં તીવ્ર દુખાવો, સતત ઊલટી, ઉપકા અને ડાયરિયા જેવી તકલીફો શરૂ થઈ હતી. જાહેર સ્થળે તેમની તબિયત વધુ લથડતાં આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિકોની મદદથી ત્રણેયને ત્વરિત સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં તબીબોએ પ્રાથમિક સારવાર શરૂ કરી હતી અને હાલ ત્રણેયની સારવાર ચાલુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ તથા ખાદ્ય શાખાની ટીમ પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. અધિકારીઓએ સંબંધિત પાણીપુરીની લારીનું નિરીક્ષણ કરી ત્યાંથી મસાલો, તીખું પાણી, મીઠું પાણી, પૂરી તેમજ અન્ય ખાદ્ય સામગ્રીના નમૂના એકત્ર કર્યા હતા. આ તમામ સેમ્પલ વધુ તપાસ માટે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની સ્ટેટ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબોરેટરીના રિપોર્ટના આધારે ખાદ્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા અંગે સ્પષ્ટતા થશે.

મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, જો તપાસ દરમિયાન ખાદ્ય સામગ્રી દૂષિત અથવા આરોગ્ય માટે હાનિકારક હોવાનું સામે આવશે તો સંબંધિત લારી સંચાલક સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ સહિતની જોગવાઈઓ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ શહેરમાં ખુલ્લા ખાદ્ય પદાર્થો વેચતા વેપારીઓની પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર રસ્તા પર મળતા ખોરાકની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં ખુલ્લામાં વેચાતા ખાદ્ય પદાર્થો અંગે સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત પર પણ આરોગ્ય વિભાગે ભાર મૂક્યો છે.

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TAGGED:

VADODARA SSG HOSPITAL
VADODARA FOOD POISONING
FOOD POISONING AFTER EAT PANIPURI
VADODARA MUNICIPAL CORPORATION
VADODARA FOOD POISONING

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