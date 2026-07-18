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વડોદરામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ, ભાયલીના ત્રણ બાળકો SSGમાં સારવાર હેઠળ

નમૂનાના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસનો ચેપ લાગ્યો છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા થશે.

ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ, ભાયલીના ત્રણ બાળકો SSGમાં સારવાર હેઠળ
ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ, ભાયલીના ત્રણ બાળકો SSGમાં સારવાર હેઠળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 1:48 PM IST

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વડોદરા : ચાંદીપુરા વાયરસ વચ્ચે વડોદરા શહેરમાં એક શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યો છે. ભાયલી વિસ્તારના બાળકને સારવાર માટે ગોત્રી સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હોસ્પિટલ દ્વારા બાળકના લોહીના નમૂના ગાંધીનગર ખાતે તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ સયાજી હોસ્પિટલના બાળરોગ વિભાગમાં પણ ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ બાળકો સારવાર હેઠળ હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસોને લઈને આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ આ વાયરસનો એક શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા ચિંતા વ્યાપી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, શહેરના ભાયલી વિસ્તારના એક બાળકમાં ચાંદીપુરા વાયરસ જેવા લક્ષણો જોવા મળતા તેને સારવાર માટે ગોત્રી સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ બાળકની તબીબી દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા બાળકના લોહીના નમૂના લેવામાં આવ્યા છે અને વધુ તપાસ માટે ગાંધીનગર સ્થિત લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. નમૂનાના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બાળકને ચાંદીપુરા વાયરસનો ચેપ લાગ્યો છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા થશે.

વડોદરામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ, ભાયલીના ત્રણ બાળકો SSGમાં સારવાર હેઠળ (ETV Bharat Gujarat)

તબીબો દ્વારા બાળકની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં પણ ચાંદીપુરા વાયરસની સારવાર હેઠળ ત્રણ બાળકો દાખલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આ ત્રણેય બાળકોની સારવાર નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહી છે. જેમાંથી એક બાળકની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય બાળકોને પણ સતત મોનિટર કરવામાં આવી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી સારવાર અને તબીબી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. ચાંદીપુરા વાયરસના સંભવિત કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ પણ સતર્ક બન્યો છે.

SSG સરકારી હોસ્પિટલ
SSG સરકારી હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

શંકાસ્પદ દર્દીઓના નમૂનાઓની તપાસ, દર્દીઓની સતત દેખરેખ તેમજ જરૂરી સારવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લોકોને ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ બાળકોમાં તાવ, બેભાન થવું, ખેંચ આવવી, ઉલ્ટી અથવા અન્ય ગંભીર લક્ષણો જોવા મળે તો તાત્કાલિક નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે જ મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા માટે સ્વચ્છતા જાળવવા અને બાળકોને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે.

હાલ ભાયલી વિસ્તારના બાળકના લોહીના નમૂનાનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી હોવાથી તેને ચાંદીપુરા વાયરસનો પુષ્ટિ થયેલો કેસ કહી શકાય નહીં. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તપાસના પરિણામના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

વડોદરામાં નોંધાયેલા શંકાસ્પદ કેસ અને સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રહેલા બાળકોને લઈને આરોગ્ય વિભાગ સતત નજર રાખી રહ્યું છે. હાલ તમામની સારવાર ચાલુ છે અને તપાસના રિપોર્ટ બાદ જ ચાંદીપુરા વાયરસ અંગે અંતિમ પુષ્ટિ થશે. આરોગ્ય વિભાગે લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી સાવચેતી રાખવાની અને બાળકોમાં ગંભીર લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક સારવાર લેવાની અપીલ કરી છે.

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