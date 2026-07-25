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વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદ: ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ, સરદારનગરના રહીશોમાં ભય

સાપ પણ ઘરોમાં પ્રવેશતાં સ્થાનિકોમાં ભારે ફફડાટ અને ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.

ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ
ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 3:56 PM IST

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વડોદરા : શહેરમાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદના કારણે ભાયલી વિસ્તારના સરદારનગરમાં પાણી ભરાવાની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદી પાણી સાથે સાપ ઘરોમાં ઘૂસી જતાં સ્થાનિકોમાં ભારે ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. પાણી ભરાવાના કારણે અનેક પરિવારોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જ્યારે સ્થાનિકોએ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક રાહત કામગીરીની માંગ કરી છે.

વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદે અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવનને પ્રભાવિત કર્યું છે. ભાયલી વિસ્તારના સરદારનગરમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાતાં રહેણાંક વિસ્તારો જળબંબાકાર બન્યા છે. પાણીનો નિકાલ ન થતાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયું છે. આ દરમિયાન પાણી સાથે સાપ પણ ઘરોમાં પ્રવેશતાં સ્થાનિકોમાં ભારે ફફડાટ અને ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.

ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ભારે વરસાદ બાદ વિસ્તારમાં રસ્તાઓ અને ગલીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. વરસાદી પાણી સીધું ઘરોમાં ઘૂસતાં દૈનિક જીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે. પાણી સાથે સાપ દેખાવાની ઘટનાઓ સામે આવતાં અનેક પરિવારો પોતાના ઘરની બહાર નીકળવા મજબૂર બન્યા હતા. ખાસ કરીને નાના બાળકો, મહિલાઓ અને વડીલોમાં વધુ ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે, વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલના અભાવે દર વર્ષે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં ડ્રેનેજ અને વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. પાણી લાંબા સમય સુધી ભરાયેલા રહેતાં સાપ સહિતના અન્ય જીવજંતુઓ રહેણાંક વિસ્તારમાં પ્રવેશી જાય છે, જેના કારણે લોકોની સુરક્ષા સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ
ભાયલીમાં પાણી સાથે ઘરોમાં ઘૂસ્યા સાપ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોએ પોતાના વિસ્તારના કોર્પોરેટર તેમજ સંબંધિત તંત્ર સામે પણ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે વારંવાર રજૂઆતો છતાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે અસરકારક આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી. પરિણામે દર ચોમાસામાં લોકોને આર્થિક નુકસાન ઉપરાંત જીવના જોખમે રહેવાની ફરજ પડે છે.

રહેવાસીઓએ મહાનગરપાલિકા અને સંબંધિત વિભાગોને તાત્કાલિક પાણીના નિકાલની કામગીરી શરૂ કરવા, સાપ અને અન્ય જીવજંતુઓને સુરક્ષિત રીતે પકડવા માટે રેસ્ક્યૂ ટીમ મોકલવા તેમજ ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે કાયમી આયોજન કરવાની માંગ કરી છે. ભારે વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સાથે જ નાગરિકોને પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવા અને સાપ દેખાય તો જાતે પકડવાનો પ્રયાસ ન કરી તરત જ વન વિભાગ અથવા સ્નેક રેસ્ક્યૂ ટીમનો સંપર્ક કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

ભાયલીના સરદારનગરમાં ભારે વરસાદ બાદ પાણી સાથે સાપ ઘરોમાં ઘૂસતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઈને સ્થાનિકોએ તંત્ર અને સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ સામે રોષ વ્યક્ત કરી તાત્કાલિક રાહત કામગીરી તથા કાયમી ઉકેલની માંગ કરી છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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