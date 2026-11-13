વડોદરા: સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં ગાજરાવાડીમાં અફરાતફરી! 4 લોકો દાઝ્યા, સદનસીબે જાનહાનિ ટળી
દશામાના મંદિર પાછળ આવેલા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનામાં ચાર વ્યક્તિઓ દાઝી જતાં તેમને સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 13, 2026 at 3:28 PM IST
વડોદરા: ગાજરાવાડી વિસ્તારમાં આવેલા વિશ્વકર્માનગરમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ થતાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. દશામાના મંદિર પાછળ આવેલા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનામાં ચાર વ્યક્તિઓ દાઝી જતાં તેમને સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બ્લાસ્ટનો અવાજ એટલો પ્રચંડ હતો કે આસપાસના લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
આ ઘટનામાં સંજયભાઈ બિંદ, સુનિલકુમાર બિંદ, ભાનુપ્રતાપ બિંદ અને પવનકુમાર બિંદ દાઝી જતાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ચારેયને તાત્કાલિક સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બ્લાસ્ટ અને આગની ઘટનાને પગલે સ્થાનિક સ્તરે મદદ માટે લોકો એકત્રિત થઈ ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ફાયરકર્મીઓએ આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ, પાણીગેટ પોલીસ મથકનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થવાનું ચોક્કસ કારણ હજી સ્પષ્ટ થયું નથી. આ અંગે ફાયર વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. બ્લાસ્ટ પહેલાં આગ કેવી રીતે લાગી અને ત્યારબાદ સિલિન્ડરમાં વિસ્ફોટ કયા સંજોગોમાં થયો તે સહિતના પાસાં તપાસવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા પણ ઘટનાની વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
ગાજરાવાડીના વિશ્વકર્માનગરમાં થયેલા આ પ્રચંડ બ્લાસ્ટને કારણે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો હતો. ચાર લોકો દાઝી જતાં તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. હવે ફાયર વિભાગની તપાસ બાદ જ બ્લાસ્ટનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે.
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