વડોદરા: સોમા તળાવ વિસ્તારમાં બાલ્કની તૂટી પડતાં અનેક રહીશો ફસાયા
વડોદરાના સોમા તળાવ વિસ્તારમાં આવેલી 3 માળની ઇમારતની બાલ્કની ધરાશાયી, ફાયર વિભાગની ટીમે લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા.
Published : March 17, 2026 at 12:25 PM IST
વડોદરા: શહેરના સોમા તળાવ વિસ્તારમાં આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં મંગળવારે મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. અહીં એક ઇમારતની બાલ્કની અચાનક તૂટી પડતાં આખા વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં મકાનમાં રહેતા અનેક લોકો ફસાઈ ગયા હતા, જેમને ફાયર વિભાગની ટીમે સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા.
ફાયર વિભાગ દ્વારા માહિતી મુજબ, આ ત્રણ માળ અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ધરાવતી ઇમારત હતી. આ મકાનની ડાબી બાજુએ આવેલી બાલ્કનીનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થઈ ગયો હતો. આ બાલ્કની સીડી (દાદરા) તરફ જતી હોવાથી તેના કાટમાળથી સીડી સંપૂર્ણપણે બ્લોક થઈ ગઈ, જેના કારણે લોકો બહાર નીકળી શક્યા નહોતા. આ ઉપરાંત આ ઘટનાસ્થળે આગ પણ લાગી હોવાના અહેવાલ છે, જેના કારણે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વડોદરા ફાયર ઇમરજન્સી સર્વિસને કંટ્રોલ રૂમમાંથી કોલ મળ્યો હતો. સૂચના મળતા જ તાત્કાલિક ફાયરની ટીમ અને ફાયર ટેન્ડરને ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.
ફાયર ઓફિસર અમિત ચૌધરીએ આ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમને સોમા તળાવ વિસ્તારમાંથી ઇમારત ધરાશાયી થવાની જાણ મળી હતી. આ ઇમારતની ડાબી બાજુની બાલ્કની, જે સીડી તરફ જતી હતી, તે તૂટી પડી હતી. જેના કારણે અંદરના લોકો ફસાઈ ગયા હતા. સાથે જ ત્યાં આગ પણ લાગી હતી. અમારી ટીમે તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી."
બચાવકર્મીઓએ ખૂબ જ મહેનત કરીને તમામ લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. કોઈપણ પ્રકારની કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સમગ્ર ઇમારતને ખાલી કરાવી દેવામાં આવી હતી અને તમામ રહીશોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં બચાવ કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ આ ઘટના અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
