વડોદરાઃ BJP કોર્પોરેટર અને VMC કર્મચારીઓ વચ્ચે મારામારીનો મામલો: મેયર કચેરીમાં બેઠક બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન
મેયર ગીતા મકવાણા અને દંડક વિજય ચૌહાણની હાજરીમાં બેઠક યોજાયા બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 3, 2026 at 12:27 PM IST
વડોદરા: મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના કોર્પોરેટર અને પાલિકાના કર્મચારીઓ વચ્ચે થયેલી છૂટા હાથની મારામારીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં શહેરના રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં ચર્ચા જાગી છે. વોર્ડ નંબર-4ના કોર્પોરેટર મયૂર ચોવટિયા અને વરસાદી ગટર વિભાગના કર્મચારીઓ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણનો મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો. જોકે, મેયર ગીતા મકવાણા અને દંડક વિજય ચૌહાણની હાજરીમાં બેઠક યોજાયા બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને પાલિકાના કર્મચારીઓ વચ્ચે થયેલી મારામારીનો મામલો હવે સમાધાન સાથે થાળે પડ્યો છે. વોર્ડ નંબર-4ના ભાજપના કોર્પોરેટર મયૂર ચોવટિયા અને વરસાદી ગટર વિભાગના કર્મચારીઓ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં કોર્પોરેટર સાથે મારામારી થતી હોવાના દૃશ્યો સામે આવતાં શહેરમાં આ ઘટનાની ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. ગટરકામની કામગીરી દરમિયાન શરૂ થયેલો વિવાદ પોલીસ સ્ટેશનથી લઈને મેયર કચેરી સુધી પહોંચ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરા શહેરના ખોડિયારનગર નજીક આવેલા રામદેવનગર વિસ્તારમાં બપોરના સમયે કોર્પોરેટર મયૂર ચોવટિયા અને વરસાદી ગટર વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન કોઈ મુદ્દે બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. શરૂઆતમાં થયેલી સામાન્ય બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ કોર્પોરેટર તથા પાલિકાના કર્મચારીઓ વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી થઈ હતી.
આ ઘટનામાં કોર્પોરેટર મયૂર ચોવટિયાને માર પડ્યો હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. ઘટનાને પગલે બંને પક્ષો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને સામસામે ફરિયાદ નોંધાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પાલિકાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને ફરજ પરના કર્મચારીઓ વચ્ચે જાહેરમાં થયેલા આ ઘર્ષણને પગલે મામલો વધુ ચર્ચાસ્પદ બન્યો હતો.
દરમિયાન, સમગ્ર વિવાદના નિરાકરણ માટે મામલો મેયર કચેરી સુધી પહોંચ્યો હતો. મેયર ગીતા મકવાણા અને દંડક વિજય ચૌહાણની હાજરીમાં બેઠક યોજવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં કોર્પોરેટર મયૂર ચોવટિયાએ મેયર અને દંડક સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ મેયર ગીતા મકવાણાએ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠક યોજી હતી.
આ બેઠકમાં એડિશનલ સિટી એન્જિનિયર ધાર્મિક દવે, કાર્યપાલક ઇજનેર વસંત સિંઘલ, ડેપ્યુટી ઇજનેર અને આસિસ્ટન્ટ ઇજનેરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મેયરે બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળી હતી અને સમગ્ર મામલે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠક બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
સમાધાન દરમિયાન ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ફરી ન બને તેવો અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો હતો. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓએ પરસ્પર સંકલન સાથે કામગીરી કરવી અને નાગરિકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ તે મુદ્દા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચેલો વિવાદ મેયર કચેરીમાં બેઠક બાદ થાળે પડ્યો હતો.
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