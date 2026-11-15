84 લાખના દારૂકાંડમાં બાપોદ પોલીસના PI અને PSI સસ્પેન્ડ, પોલીસબેડામાં ખળભળાટ
ત્રણ મહિના અગાઉ બાપોદ પોલીસ મથકની હદમાં SMC દ્વારા દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસના અહેવાલ બાદ આ નિર્ણય લેવાયો છે.
Published : November 15, 2026 at 12:39 PM IST
વડોદરાઃ વડોદરાના બાપોદ પોલીસ મથકની હદમાં ત્રણ મહિના અગાઉ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા ઝડપાયેલા 84 લાખ રૂપિયાના દારૂકાંડમાં હવે સ્થાનિક પોલીસ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ખોડિયારનગરના નીલકંઠ વિલા ફ્લેટના પાર્કિંગમાંથી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયા બાદ થયેલી તપાસના અહેવાલને આધારે રાજ્યના પોલીસ વડાએ બાપોદ પોલીસ મથકના PI ડી.ડી. લાડુમોર અને PSI આર.એન.પ્રસાદને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
આ સમગ્ર પ્રકરણની નોંધ ગૃહ વિભાગ અને રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા લેવામાં આવી હતી. સ્થાનિક પોલીસની હદમાં આટલો મોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાવા છતાં તેની જાણકારી ન હોવા અને કામગીરી અંગે ઊભા થયેલા સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરવામાં આવી હતી.
PI અને PSI સામે સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી
વડોદરા પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં દારૂ અને જુગાર જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ત્રણ મહિના અગાઉ બાપોદ પોલીસ મથકની હદમાં SMC દ્વારા દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસના અહેવાલ બાદ રાજ્યના પોલીસ વડાએ શિસ્તભંગનાં પગલાંરૂપે બંને અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
84 લાખના દારૂકાંડમાં માત્ર બૂટલેગરો અને સપ્લાયરો સામે જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી થતાં પોલીસ બેડામાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. SMCના દરોડા બાદ શરૂ થયેલી તપાસ હવે PI અને PSIના સસ્પેન્શન સુધી પહોંચી છે. આ કાર્યવાહીથી સ્થાનિક પોલીસની જવાબદારી અને ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી સામેની દેખરેખનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
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