વડોદરાના આજવા રોડ પર રિલબાજોનું તાંડવ, રહેણાક વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ કર્યા જોખમી સ્ટંટ

આ બનાવ અંગે ફરિયાદ બાદ પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજ ચકાસી સ્ટંટ કરતા લોકોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

આજવા રોડ પર રિલબાજોનું તાંડવ
આજવા રોડ પર રિલબાજોનું તાંડવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 1:45 PM IST

વડોદરા : વડોદરામાં ફરી એકવાર વડોદરામાં રિલબાજોનું તાંડવ જોવા મળ્યું છે. આજવા રોડ વિસ્તારમાં મુખ્ય રસ્તાને અડીને આવેલ ખુલ્લા મેદાનમાં કેટલાક યુવકોએ જોખમી સ્ટંટ કરી નાગરિકોની સુરક્ષા સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. કડક નિયમો છતાં આવા બનાવો સતત વધી રહ્યા છે, જે પોલીસ માટે નવી ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.

આજવા રોડ રિલબાજોનું તાંડવ : મળતી માહિતી મુજબ, આજવા રોડ પાસે આવેલા મેદાનમાં રવિવારે સાંજે રિલબાજોની ટોળકી એકઠી થઈ હતી. અહીં પહેલા કાર પર સ્ટંટ થયા, બાદમાં બાઇક પર વ્હીલિંગ અને ડ્રિફ્ટિંગ જેવા જોખમી સ્ટંટ કરવામાં આવ્યા. હવે તો આ રિલબાજોએ ગુડ્સ વાહનો સુધીમાં સ્ટંટ કરી રહ્યા છે. એક સાથે ત્રણ જેટલા વાહનોને મેદાનમાં ઉતારી ઉડાઉ રીતે ચલાવ્યા હતા.

રહેણાક વિસ્તારમાં જોખમી સ્ટંટ : ઘટનાસ્થળે હાજર રહેલા કેટલાક રહેવાસીઓ મુજબ, રિલબાજો મોટેથી એન્જિન ગર્જના કરતા હતા. વ્હીલિંગ, ઝિગઝેગ ડ્રાઇવિંગ અને વાહનોને જમીન પરથી ઉંચકાઈ જાય એવા સ્ટંટ કરી રહ્યા હતા. એટલું જ નહીં, યુવકો સ્ટંટ કરતી વખતે વીડિઓ પણ શૂટ કરતા હતા. જેથી સોશિયલ મીડિયામાં રીલ બનાવી અપલોડ કરી શકે. આવું કરતા તેઓએ લોકોની ફરિયાદો, ચીસો અને વિરોધની પણ પરવા કરી ન હતી.

રહેણાક વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ કર્યા જોખમી સ્ટંટ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકો દ્વારા બનાવના વીડિઓ તૈયાર કરી પોલીસને મોકલવામાં આવ્યા છે. નાગરિકોએ ફરિયાદ કરી છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી આજવા રોડ વિસ્તાર સ્ટંટબાજીના ગઢ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. પહેલા કાર અને બાઇકના સ્ટંટ થતાં હતાં, પરંતુ હવે તો ગુડ્સ વાહનોને સામેલ કરીને તેઓ ખુલ્લેઆમ સ્ટંટ કરે છે.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : વડોદરા પોલીસ દ્વારા આવી ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે, જાહેર માર્ગો અને રહેણાક વિસ્તારમાં આવી હરકતો કાયદેસરની રીતે દંડનીય છે. સ્ટંટ કરતા વાહનોના નંબર પ્લેટ ફૂટેજમાં કેદ થયા હોય તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મેદાન આસપાસ CCTV ફૂટેજ ચકાસીને સંડોવાયેલા યુવકોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

Last Updated : November 22, 2025 at 1:45 PM IST

VADODARA CRIME
STUNT ON AJWA ROAD IN VADODARA
VADODARA POLICE
DANGEROUS STUNTS REEL
RISKY STUNT REEL

