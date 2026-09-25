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VIDEO / વડોદરાઃ સયાજી હોસ્પિટલમાં વધુ એક વિવાદ, મૃતદેહ પેક કરવા રૂપિયા માંગ્યાનો વીડિયો વાયરલ

સયાજી હોસ્પિટલમાં મૃતદેહને પેક કરવા માટે રૂપિયા માંગવામાં આવ્યાનો ચોંકાવનારો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.

સયાજી હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં
સયાજી હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 12:11 PM IST

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વડોદરા: સયાજી હોસ્પિટલમાં મૃતદેહને પેક કરવા માટે રૂપિયા માંગવામાં આવ્યાનો ચોંકાવનારો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. SSG હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડો. રંજન ઐયરે વીડિયો હોસ્પિટલનો જ હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વીડિયોમાં રૂપિયા લેતો દેખાતો વ્યક્તિ હોસ્પિટલનો કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી છે. ઘટનાની જાણ થતાં હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રૂપિયા લેવાના મામલામાં સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવેલા કર્મચારી જગદીશ પરમારને તાત્કાલિક અસરથી નોકરીમાંથી છૂટો કરવામાં આવ્યો છે.

તપાસ કમિટીની રચના કરાઈ

આ સમગ્ર ઘટનાની હકીકત જાણવા માટે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. RMO ડો. હિતેન્દ્ર ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં આ કમિટી સમગ્ર મામલાની તપાસ કરશે. વીડિયોમાં સામે આવેલી ઘટનાની સાથે અન્ય કોઈ કર્મચારીની સંડોવણી છે કે કેમ, તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. જો તપાસ દરમિયાન અન્ય કર્મચારીઓની સંડોવણી સામે આવશે, તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી કરાશે એમ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

પૈસાની માંગણીનો વીડિયો વાયરલ

મૃતદેહને પેક કરવાની કામગીરી જેવી હોસ્પિટલની મહત્ત્વની પ્રક્રિયામાં રૂપિયા માંગવામાં આવ્યાના આક્ષેપ સાથે વીડિયો સામે આવતા સમગ્ર મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દર્દીના મૃત્યુ બાદ પરિવારજનો પહેલાથી જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં મૃતદેહ પેક કરવા માટે પૈસાની માંગણી કરાઈ હોવાનો વીડિયો સામે આવતા હોસ્પિટલ તંત્રએ મામલાને ગંભીરતાથી લીધો છે.

હાલ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા વીડિયોની પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે અને રૂપિયા લેતા વ્યક્તિ સામે તાત્કાલિક વહીવટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જોકે, આ ઘટનામાં અન્ય કોઈ કર્મચારી કે વ્યક્તિ સંડોવાયેલ છે કે કેમ અને રૂપિયા લેવાની ઘટના પાછળ અન્ય કોઈ બાબત છે કે કેમ તે અંગેની વિગતો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

કર્મચારીને તાત્કાલિક અસરથી છૂટો કરાયો

હોસ્પિટલ અધિક્ષકના જણાવ્યા મુજબ, ઘટના સામે આવ્યા બાદ સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી જગદીશ પરમારને તાત્કાલિક અસરથી છૂટો કરી દેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ અન્ય કર્મચારીઓની સંડોવણી અંગે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસના અંતે જો કોઈ અન્ય કર્મચારીની ભૂમિકા સામે આવશે તો તેની સામે પણ નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઘટનાને પગલે સયાજી હોસ્પિટલમાં મૃતદેહ પેક કરવાની પ્રક્રિયા અને તેમાં સંકળાયેલા કર્મચારીઓની કામગીરી અંગે પણ સવાલો ઉભા થયા છે. હાલ સમગ્ર મામલો તપાસ હેઠળ છે અને કમિટીના અહેવાલ બાદ ઘટનાની વધુ વિગતો તથા અન્ય કોઈની સંડોવણી અંગે સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.

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