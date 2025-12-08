ETV Bharat / state

વડોદરા એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગોની 30થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ, મુસાફરો પર આર્થિક-માનસિક ભાર વધ્યો

ફ્લાઇટ રદ થવાની સાથે અનેક ફ્લાઇટ્સ ડિલે થતા મુસાફરોને કલાકો સુધી એરપોર્ટ પર અટવાઈ રહેવું પડ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 6:48 PM IST

વડોદરા : એરપોર્ટ ખાતે છેલ્લા પાંચ દિવસથી ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઇટ્સ રદ થવાની સમસ્યા યથાવત રહી છે. બુધવારે વધુ ચાર ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ થતા મુસાફરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો. ફ્લાઇટ રદ થવાની સાથે અનેક ફ્લાઇટ્સ ડિલે થતા મુસાફરોને કલાકો સુધી એરપોર્ટ પર અટવાઈ રહેવું પડ્યું હતું.

એરપોર્ટ પર થતા સતત કેન્સલેશન અને ડિલેને કારણે ખાસ કરીને ઓફિસ જતી અને બિઝનેસ ક્લાસના મુસાફરોને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે. મીટિંગ, ઓફિશિયલ શિડ્યૂલ્સ અને બિઝનેસ ઇવેન્ટ્સ કેન્સલ થઈ જતાં ખર્ચ અનેક અસરો પડી રહી છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે, છેલ્લા પાંચ દિવસમાં વડોદરા એરપોર્ટ પરથી 30થી વધુ ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ રદ થઈ છે. રોજ સરેરાશ 5 થી 6 ફ્લાઇટ્સ રદ થઈ છે, મુસાફરોને તેમની યાત્રા ફરીથી પ્લાન કરવા માટે વધારાનો નાણાકીય ભાર અને સમય બગાડવાનું જોખમ ઊભું થયું છે.

ફ્લાઇટ કેન્સલેશનને કારણે અનેક મુસાફરો એરપોર્ટ પર જ ફસાઈ ગયા હતા. કોઈને હોટેલ બુક કરાવવી પડી, કોઈએ ટ્રેન-બસ દ્વારા મુસાફરી કરવી પડી, જ્યારે અનેક મુસાફરોને તેમના કાર્યક્રમ રદ અથવા મુલતવી રાખવા પડ્યા હતા. એરપોર્ટ પર ઉભી થયેલી ભીડ અને ગભરાટનું દૃશ્ય સ્પષ્ટપણે સમસ્યાની તાત્કાલિકતા દર્શાવતું હતું.

મુસાફરોના રોષને ખાળવા ઈન્ડિગો મેનેજમેન્ટ દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા, રિફંડ, વાઉચર અને રિશેડ્યૂલિંગની ઓફર કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મુસાફરોનો આક્રોશ ઘટ્યો નથી, કારણ કે ઘણા લોકોનું કહેવુ છે કે સમસ્યા એક દિવસની નથી પરંતુ પાંચ દિવસથી ચાલુ છે.

એરપોર્ટ પર મુસાફરો ગુસ્સો ભરાયા

ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ગુસ્સે ભરાયેલા મુસાફરોમાંથી અનેક લોકોએ ઇન્ડિગો મેનેજમેન્ટ પર બેદરકારી અને અયોગ્ય વ્યવસ્થાનો આરોપ મૂક્યો. મુસાફરોનું કહેવુ છે કે કંપની સમયસર માહિતી આપતી નથી, જેના કારણે લોકો એરપોર્ટ સુધી આવી પહોંચ્યા બાદ જ સમસ્યા વિશે જાણ કરી શકાય છે. કેટલાક મુસાફરોનું માનવું છે કે ટેકનિકલ અને ઓપરેશનલ સમસ્યાઓ બતાવીને એરલાઈન્સ જવાબદારી ટાળી રહી છે.

ઇન્ડિગો અને એરપોર્ટ અધિકારીઓ દ્વારા હજી સુધી સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવી નથી કે ફ્લાઇટ્સ કેમ રદ થઈ રહી છે. ઉડ્ડયન સ્ત્રોતો અનુસાર હવામાન, ક્રૂની અછત અથવા ટેકનિકલ ખામી જેવી સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે. ગુણવત્તાવાળા સેવાઓ માટે જાણીતી ઇન્ડિગોની આ સમસ્યા મુસાફરોમાં બ્રાન્ડ પરનો વિશ્વાસ ઓછો કરતી જોવા મળી રહી છે. ઘણા મુસાફરો હવે વિકલ્પરૂપે અન્ય એરલાઈન્સ અથવા ટ્રેન માર્ગ અપનાવી રહ્યા છે.

સતત પાંચ દિવસથી ચાલતી સમસ્યાએ વડોદરા એરપોર્ટની કામગીરી પર સવાલ ઊઠાવ્યો છે. મુસાફરોના હિતોને સુરક્ષિત કરવા માટે એરલાઈન્સ દ્વારા વધુ આતુરતા, પારદર્શક માહિતી અને મજબૂત મેનેજમેન્ટ જરૂરી છે. ફ્લાઇટ કેન્સલેશનને કારણે જીવન અને વ્યવસાયના સંતુલન પર અસર થતી હોવાથી મુસાફરોમાં એ માંગ વધી રહી છે કે એરલાઈન્સે મુસાફરો સાથે માનવતા અને જવાબદારીપૂર્વક વર્તવું જોઈએ.

"હું પાંચ દિવસમાં ત્રીજી વખત ફ્લાઇટ કેન્સલનો ભોગ બન્યો છું. દરેક વખતે કંપની રીફંડ કે રિશેડ્યૂલનો આશ્વાસન આપે છે, પરંતુ અમને વ્યવસાયિક રીતે ભારે નુકસાન થાય છે. મુસાફરોને વળતર અથવા અગાઉ માહીતી આપવાની સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. મારી મીટીંગ મનાલી, દિલ્હી અને મુંબઈ જેવી જગ્યાએ હતી, પરંતુ બધી મીટીંગો બગડી ગઈ. એરલાઈન્સની બેદરકારીને કારણે લોકો પર આર્થિક તણાવ વધી રહ્યો છે."- જગદીશ ભાઈ આપ્ટે, મુસાફર

