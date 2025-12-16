ETV Bharat / state

શહેરના બાપોદ વિસ્તારમાં SOGએ પ્રતિબંધિત ઇ-સિગારેટ એટલે કે વેપ (Vape)ના મોટા જથ્થા સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડ્યો છે.

Published : December 16, 2025 at 9:03 PM IST

વડોદરા: વડોદરા શહેરને નશામુક્ત બનાવવા માટે પોલીસ દ્વારા સતત કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ દિશામાં વડોદરા શહેર SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ)ને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. શહેરના બાપોદ વિસ્તારમાં SOGએ પ્રતિબંધિત ઇ-સિગારેટ એટલે કે વેપ (Vape)ના મોટા જથ્થા સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડ્યો છે. આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે વેચાતા નશીલા ઉત્પાદનો સામે પોલીસની સખ્તાઈ ફરી એકવાર સામે આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, બાપોદ વિસ્તારમાં સરદાર એસ્ટેટ પાસે આવેલી જેની રેસીડન્સી નામની સોસાયટીમાં SOGને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે એક ઇસમ પોતાના ફ્લેટમાં પ્રતિબંધિત ઇ-સિગારેટનો જથ્થો રાખી છુટક વેચાણ કરે છે. બાતમીના આધારે SOGની ટીમે યોજનાબદ્ધ રીતે દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન ફ્લેટમાંથી Elfbar અને Yuoto કંપનીના કુલ 487 બોક્સ ઇ-સિગારેટ મળી આવ્યા હતા.

વડોદરા: બાપોદ વિસ્તારમાં પ્રતિબંધિત ઇ-સિગારેટના રૂ. 10.42 લાખથી વધુના જથ્થા સાથે એક આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે જપ્ત કરેલા વેપનો અંદાજિત બજાર મૂલ્ય રૂ. 10.42 લાખથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પ્રતિબંધિત હોવા છતાં આટલો મોટો જથ્થો શહેરમાં છુટક વેચાણ માટે સંગ્રહવામાં આવ્યો હોવાની બાબતે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. SOG દ્વારા તાત્કાલિક માલ કબ્જે લઈ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ઝડપાયેલા આરોપીની ઓળખ સેફાનબાબા ઇકબાલભાઈ મેમણ તરીકે થઈ છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આરોપી પોતાના ફ્લેટમાં ઇ-સિગારેટ રાખી ગ્રાહકોને છુટક વેચાણ કરતો હતો. ખાસ કરીને યુવાનોને નિશાન બનાવી વેપ વેચવામાં આવતો હોવાની શંકા પણ પોલીસ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ વેપ આરોગ્ય માટે ગંભીર રીતે નુકસાનકારક હોવા છતાં, નફાની લાલચમાં આરોપી આ ગેરકાયદેસર ધંધો ચલાવતો હતો.

SOG દ્વારા કરવામાં આવેલી પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તે પાણીગેટ વિસ્તારમાં રહેતા ઇબ્રાહિમ બિલાવાલા પાસેથી આ વેપનો માલ મંગાવતો હતો. આ નિવેદનના આધારે પોલીસે હવે સપ્લાય ચેઇન સુધી પહોંચવા માટે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પાણીગેટ વિસ્તાર સહિત અન્ય સંભવિત સ્થળોએ પણ પોલીસ દ્વારા દરોડા પાડવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.

આ સમગ્ર મામલે વડોદરા SOG દ્વારા તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ પ્રતિબંધ કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી આગળની તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ વેપ અન્ય શહેરોમાંથી લાવવામાં આવ્યા હતા કે રાજ્યની બહારથી સપ્લાય થતા હતા.

આ અંગે માહિતી આપતા SOGના ઇન્ચાર્જ એસીપી ડી.જે. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, “વડોદરા શહેરને નશામુક્ત બનાવવા માટે પોલીસ દ્વારા સતત અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ઇ-સિગારેટ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે, તેમ છતાં કેટલાક લોકો ગેરકાયદેસર રીતે તેનો વેપાર કરી રહ્યા છે. આવા તત્વો સામે પોલીસ કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલાશ રાખશે નહીં. નશીલા પદાર્થોના વેચાણ અને સંગ્રહમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાયદાની કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.”

આ કાર્યવાહી બાદ શહેરમાં ગેરકાયદેસર વેપ વેચાણ કરનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ વિસ્તારમાં પ્રતિબંધિત નશીલા પદાર્થોના વેચાણની માહિતી મળે તો તરત પોલીસને જાણ કરે, જેથી સમયસર કાર્યવાહી કરી શકાય.

