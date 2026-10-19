વડોદરાઃ ગરબા મહોત્સવની બહાર 26 વર્ષીય યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા, જૂની અદાવતની આશંકા
કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનામાં જૂની અદાવત હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 19, 2026 at 1:01 PM IST
વડોદરા: સોમાતળાવ નજીક વણઝારા સમાજના ગરબા મહોત્સવની બહાર 26 વર્ષીય નિલેશ વણઝારાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરવામાં આવતાં ચકચાર મચી છે. કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનામાં જૂની અદાવત હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. DCP અભિષેક ગુપ્તા સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા વિવિધ પોલીસ ટીમોએ તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરા શહેરમાં નવરાત્રિના માહોલ વચ્ચે હત્યાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. શહેરના સોમાતળાવ નજીક આવેલા એક પાર્ટી પ્લોટમાં વણઝારા સમાજ દ્વારા ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગરબા મહોત્સવની બહાર જ 26 વર્ષીય નિલેશ વણઝારા પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતાં નિલેશ વણઝારાનું મોત નીપજ્યું હતું. જાહેર સ્થળે બનેલી આ ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, હત્યા પાછળ જૂની અદાવત અથવા અંગત અણબનાવ કારણભૂત હોવાની આશંકા છે. જોકે, હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજી સ્પષ્ટ થયું નથી. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાના કારણો અને હુમલામાં સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ વિગતો સામે આવશે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે DCP અભિષેક ગુપ્તા સહિતના પોલીસ અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસની કામગીરી શરૂ કરાવી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
આરોપીઓની શોધખોળ માટે કપુરાઈ પોલીસ ઉપરાંત LCB અને DCBની ટીમો પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. પોલીસ દ્વારા મૃતકના રહેઠાણ અને કામના સ્થળે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી નિલેશ વણઝારાની દિનચર્યા, સંપર્કો અને સંભવિત અણબનાવ અંગે માહિતી મેળવી શકાય. આ ઉપરાંત, મોબાઇલ ફોનની વિગતો અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સની મદદથી તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે પણ આરોપીઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ઘટનામાં કોણે અને કયા કારણોસર હુમલો કર્યો, હુમલાખોરો મૃતકને અગાઉથી ઓળખતા હતા કે કેમ અને હત્યા પાછળ ખરેખર જૂની અદાવત જવાબદાર છે કે અન્ય કોઈ કારણ છે, તેવા વિવિધ પાસાં તપાસવામાં આવી રહ્યાં છે.
નવરાત્રિના તહેવાર દરમિયાન ગરબા મહોત્સવની બહાર યુવકની હત્યાની ઘટનાથી મૃતકના પરિવારજનો અને વણઝારા સમાજમાં શોક તથા આક્રોશની લાગણી ફેલાઈ છે. હાલ પોલીસની વિવિધ ટીમો આરોપીઓને શોધવા અને હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ કરી રહી છે.
વડોદરાના સોમાતળાવ નજીક ગરબા મહોત્સવની બહાર 26 વર્ષીય નિલેશ વણઝારાની હત્યાના મામલે કપુરાઈ પોલીસ સહિત LCB અને DCBની ટીમો તપાસ કરી રહી છે. જૂની અદાવતની આશંકા વચ્ચે પોલીસ મૃતકના રહેઠાણ, કામના સ્થળ, મોબાઇલ વિગતો અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
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