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વડોદરામાં 125 વર્ષ જૂની સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરા, 1901માં જુમ્માદાદાએ કરી હતી શરૂઆત

વડોદરામાં ગણેશોત્સવની પરંપરા 125 વર્ષ જૂની છે અને 1901માં પ્રસિદ્ધ પહેલવાન જુમ્માદાદાએ વ્યાયામ મંદિરમાં સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની શરૂઆત કરી હતી.

વડોદરામાં 125 વર્ષ જૂની સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરા
વડોદરામાં 125 વર્ષ જૂની સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 5:20 PM IST

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વડોદરામાં ગણેશોત્સવની પરંપરા 125 વર્ષથી પણ વધુ જૂની છે. વર્ષ 1901માં પ્રસિદ્ધ પહેલવાન જુમ્માદાદાએ પ્રોફેસર માણેકરાવના જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની શરૂઆત કરી હતી. યુવાઓમાં દેશભક્તિ, એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના જગાવવાના હેતુથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ જળવાઈ રહી છે.

ગુજરાતમાં ગણેશોત્સવની પરંપરા કેટલી જૂની છે તેની વાત કરવામાં આવે ત્યારે વડોદરાનું નામ વિશેષ રીતે સામે આવે છે. વર્ષ 1901માં પ્રસિદ્ધ પહેલવાન જુમ્માદાદાએ તેમના અખાડા એટલે કે હાલના પ્રોફેસર માણેકરાવના જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં સાર્વજનિક ગણેશ મહોત્સવની શરૂઆત કરી હતી. ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક વિગતો મુજબ આ પહેલનો હેતુ માત્ર ધાર્મિક ઉજવણી પૂરતો સીમિત નહોતો, પરંતુ યુવાઓને એકત્રિત કરવા અને તેમનામાં દેશભક્તિ તથા ભાઈચારાની ભાવના જગાવવાનો પણ હતો.

વડોદરામાં 125 વર્ષ જૂની સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરાને લઈને હર્ષ સંઘવીનું શું કહેવું જે જાણો (Etv Bharat Gujarat)

જુમ્માદાદા વડોદરા રાજ્યના જાણીતા પહેલવાન હતા. વર્ષ 1901માં તેમણે વ્યાયામ મંદિરમાં માટીની ગણેશ પ્રતિમાની સ્થાપના કરીને સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરા શરૂ કરી હતી. આ પરંપરા બાદ તેમના શિષ્ય પ્રોફેસર માણેકરાવે આગળ વધારી હતી. આજે પણ જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં આ ઐતિહાસિક ગણેશોત્સવની પરંપરા ચાલુ હોવાનું નોંધાયું છે. જૂના સમયની પત્રિકાઓ અને દસ્તાવેજોમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન અખાડામાં કુસ્તી, તલવારબાજી, મલખમ અને શારીરિક કસરત જેવા કાર્યક્રમો યોજાતા હોવાનો ઉલ્લેખ પણ મળે છે.

આ ગણેશોત્સવની શરૂઆત પાછળ લોકમાન્ય બાલ ગંગાધર તિલક સાથેનું જોડાણ પણ જોવા મળે છે. તિલક મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાને મળવા માટે નિયમિતપણે બરોડા આવતા હતા. ઐતિહાસિક વિગતો મુજબ તિલકને જુમ્માદાદા અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાણકારી મળી હતી અને તેમની મુલાકાત બાદ સાર્વજનિક ગણેશોત્સવના આયોજનને પ્રેરણા મળી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં તિલકે ગણેશોત્સવને જાહેર અને સામૂહિક સ્વરૂપ આપ્યું હતું, જ્યારે વડોદરામાં જુમ્માદાદાના અખાડામાં પણ આ પ્રકારની પરંપરાએ સ્થાન લીધું હતું.

1901માં જુમ્માદાદાએ કરી હતી શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરની આ પરંપરાની એક વિશેષતા એ પણ છે કે 1901માં સ્થાપિત કરવામાં આવેલી માટીની ગણેશ પ્રતિમાની પરંપરા આજે પણ જાળવવામાં આવી રહી છે. ઉપલબ્ધ અહેવાલો મુજબ પ્રતિમાના દેખાવ અને કદને પણ લાંબા સમયથી પરંપરાગત રીતે જાળવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જુમ્માદાદાના વ્યાયામ મંદિરે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને આશ્રય આપ્યો હોવાનો પણ ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ મળે છે.

આ રીતે વડોદરાનો સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ તરીકે નહીં, પરંતુ સામાજિક એકતા, યુવાનોને સંગઠિત કરવા અને રાષ્ટ્રભાવનાના સંદેશ સાથે જોડાયેલી પરંપરા તરીકે વિકસ્યો હતો. વર્ષ 1901થી શરૂ થયેલી આ પરંપરા હવે 2026માં તેના 126મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહી છે.

વડોદરાના આ ઐતિહાસિક ગણેશોત્સવ અંગે તાજેતરના સમયમાં પણ જાહેર મંચ પરથી ચર્ચા થઈ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા પણ જુમ્માદાદાના વર્ષો જૂના શ્રીજી અને તેની સાથે જોડાયેલી પરંપરાની વાત લોકો સમક્ષ મૂકવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.

આજે વડોદરામાં ગણેશોત્સવનું સ્વરૂપ ઘણું વિશાળ બન્યું છે, પરંતુ તેની શરૂઆત સાથે જોડાયેલી આ ઐતિહાસિક કહાની શહેરની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. 1901માં જુમ્માદાદાએ પ્રગટાવેલી આ પરંપરાનો વારસો આજે પણ જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિર ખાતે આગળ વધી રહ્યો છે.

વર્ષ 1901માં શરૂ થયેલો ઉત્સવ 126મા વર્ષમાં

વર્ષ 1901માં વડોદરાના જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં શરૂ થયેલો સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ આજે 126મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. યુવાઓમાં એકતા, ભાઈચારો અને દેશભક્તિની ભાવના જગાવવાના ઉદ્દેશ સાથે શરૂ થયેલી આ પરંપરા સમય સાથે વધુ વિસ્તરી છે. જુમ્માદાદા અને પ્રોફેસર માણેકરાવ સાથે જોડાયેલી આ ગણેશોત્સવની પરંપરા આજે પણ વડોદરાના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદ અપાવે છે.

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