VIDEO / વડનગર 'ગુજરાતનું કાશી' અને સંગીતની રાજધાની બનશે: તાનારીરી મહોત્સવમાં ના. મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન
જગદગુરુ શંકરાચાર્યજીએ વડનગરને ગુજરાતનું કાશી તરીકે ઓળખાવ્યું છે, સિતારવાદક પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જીએ તાનારીરી સમાધિનું રક્ષણ બિરદાવ્યું
Published : November 21, 2026 at 7:47 AM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના ઐતિહાસિક નગર વડનગર ખાતે ગુજરાતની અલૌકિક સંગીત બેલડી તાના-રીરીની સ્મૃતિમાં 19 અને 20 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બે દિવસીય ભવ્ય 'તાના રીરી મહોત્સવ 2026'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગર તથા મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે ધાસકોર દરવાજા સ્થિત તાનારીરી સમાધિ સ્થળ ખાતે આયોજિત આ સમારોહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે વડનગરના આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ અંગે મહત્ત્વની જાહેરાતો કરી હતી, જ્યારે બીજા દિવસે શાસ્ત્રીય વાદન રજૂ કરનાર સિતારવાદક પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જીએ વડનગરની પવિત્ર સંગીત ભૂમિ પ્રત્યે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
વડનગરમાં દેશનું સૌથી અત્યાધુનિક મ્યુઝિક મ્યુઝિયમ તૈયાર, સંગીત ક્ષેત્રે 'કેપિટલ' બનશે: હર્ષ સંઘવી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, જગદગુરુ શંકરાચાર્યજી દ્વારા વડનગરને 'ગુજરાતના કાશી'નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા 10 દિવસથી વડનગરમાં ચાલી રહેલા મહાયજ્ઞમાં જોડાયેલા અનેક સાધુ-સંતોને અહીં કાશી જેવી દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ છે. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, તેમને પણ આ મહાયજ્ઞની પૂર્ણાહુતિમાં જોડાવાનો, સંતોના આશીર્વાદ લેવાનો અને તાનારીરી મહોત્સવમાં સહભાગી થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે.
વડનગરની વૈશ્વિક સિદ્ધિઓ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં વડનગરમાં 350 ટકાથી વધુ પ્રવાસીઓ વધ્યા છે. ઉપરાંત, વડનગરના આર્કિયોલોજિકલ મ્યુઝિયમને વિશ્વનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત 'રેડ ડોટ એવોર્ડ' પ્રાપ્ત થયો છે, જે આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. તેમણે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, આગામી દિવસોમાં વડનગરમાં દેશનું સૌથી અત્યાધુનિક 'મ્યુઝિક મ્યુઝિયમ' ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે. આ મ્યુઝિયમ તૈયાર થઈ ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં તેનું લોકાર્પણ કરાશે, જેના થકી સંગીત ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા સૌ લોકો માટે વડનગર એક 'કેપિટલ' તરીકે ઓળખાશે.
તાનારીરી મહોત્સવને અદભુત ગણાવતા હર્ષ સંઘવીએ લોકોને તેમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે, તાના-રીરી આપણી શાન છે. આપણી ઐતિહાસિક ધરોહર, સંસ્કૃતિ અને ગુજરાતના ખૂણેખૂણાની ક્ષમતાઓને આજની અને આવનારી પેઢી જાણી શકે તથા તેને જીવંત રાખી શકે તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરાવી હતી, જે આજે પણ અદભુત રીતે ચાલી રહ્યા છે.
તાનારીરી સમાધિ સ્થળે દિવ્ય વાઈબ્રેશન્સ અને સંગીતની ઉર્જા અનુભવાય છે: પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જી
મહોત્સવના બીજા દિવસે 20 નવેમ્બરે પોતાના વૃંદ સાથે શાસ્ત્રીય વાદન રજૂ કરનાર ખ્યાતનામ સિતારવાદક પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જીએ ગુજરાત સરકાર અને સંગીત નાટક અકાદમીનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, સરકારે તેમને અહીં પ્રસ્તુતિ કરવાની તક આપી એટલું જ નહીં, પરંતુ તાનારીરીની સમાધિનું અત્યંત સારી રીતે રક્ષણ કર્યું છે અને સતત સંગીત મહોત્સવનું આયોજન કરી રહી છે.
પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જીએ જણાવ્યું કે, વડનગરમાં પ્રસ્તુતિ કરવાનો તેમનો આ બીજો અવસર છે; અગાઉ તેઓ વર્ષ 2023માં પણ અહીં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં આવા પવિત્ર સ્થળો હોય છે, ત્યાં એક ખાસ પ્રકારના દિવ્ય વાઈબ્રેશન્સ હોય છે, જ્યાંથી કલાકારો આશીર્વાદ લઈને જાય છે. અમારો પ્રયાસ રહે છે કે અમારી મર્યાદિત ક્ષમતા મુજબ અહીંના શ્રોતાઓને સંગીત દ્વારા થોડો પ્રેમ અને આનંદ વહેંચીએ અને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ.
આ બે દિવસીય સમારોહમાં પ્રથમ દિવસે કુ. સૂર્યા ગાયત્રી, પદ્મશ્રી પંડિત તેજેન્દ્ર નારાયણ, વિદ્વાન કુમારેશ રાજગોપાલન અને હાર્દિક દવેએ તેમજ બીજા દિવસે પંડિત જયતીર્થ મેવુન્ડી, પંડિત પૂર્વાયન ચેટર્જી અને શ્રી ભૌમિક શાહે સુરાવલી રેલાવી હતી, જ્યારે સુશ્રી હેતલ મહેતા જોષી અને સુશ્રી માલિની અવસ્થીને પ્રતિષ્ઠિત 'તાના રીરી એવોર્ડ'થી સન્માનિત કરાયા હતા.
આમ, વડનગરની પાવન ભૂમિ પર આધ્યાત્મિક ચેતના, શાસ્ત્રીય સંગીતની સાધના, વૈશ્વિક એવોર્ડ અને આગામી અત્યાધુનિક મ્યુઝિક મ્યુઝિયમનો સુભગ સમન્વય વડનગરને વિશ્વના સાંસ્કૃતિક અને સંગીત નકશા પર નવી ઊંચાઈએ પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યો છે, જે તાના-રીરીના અમર વારસાને સદીઓ સુધી જીવંત રાખશે.
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